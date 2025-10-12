Превью матча North Carolina Courage (W) — Вашингтон Спирит (Ж)

Команда North Carolina Courage (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-12. Команда Вашингтон Спирит (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-4. Команда North Carolina Courage (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вашингтон Спирит (Ж) забивает 1, пропускает 0.