Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн North Carolina Courage (W) - Вашингтон Спирит (Ж) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: North Carolina Courage (W)Вашингтон Спирит (Ж), 24 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе WakeMed Soccer Park.

МСК, 24 тур, Стадион: WakeMed Soccer Park
США - NWSL - Женщины
North Carolina Courage (W)
86'
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
Вашингтон Спирит (Ж)
53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Вашингтон Спирит (Ж) icon
53'
North Carolina Courage (W) icon
86'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
23'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
28'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
40'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
49'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
53'
Вашингтон Спирит (Ж) - 1-ый Гол
62'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
67'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
86'
North Carolina Courage (W) - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
North Carolina Courage (W) - Угловой
90+8'
Угловой
North Carolina Courage (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1

Превью матча North Carolina Courage (W) — Вашингтон Спирит (Ж)

Команда North Carolina Courage (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-12. Команда Вашингтон Спирит (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-4. Команда North Carolina Courage (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вашингтон Спирит (Ж) забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
North Carolina Courage (W) North Carolina Courage (W)
49%
Вашингтон Спирит (Ж) Вашингтон Спирит (Ж)
51%
Атаки
99
73
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
3
5
Игры 24 тур
13.10.2025
Angel City FC (W)
2:0
Houston Dash (W)
Завершен
12.10.2025
Utah Royals (W)
2:3
San Diego Wave (W)
Завершен
12.10.2025
North Carolina Courage (W)
1:1
Вашингтон Спирит (Ж)
Завершен
12.10.2025
Kansas City Current (W)
2:0
NJ/NY Gotham FC (W)
Завершен
11.10.2025
Reign FC (W)
1:1
Bay FC (W)
Завершен
11.10.2025
Orlando Pride (W)
1:0
Portland Thorns (W)
Завершен
11.10.2025
Racing Louisville FC (W)
1:1
Chicago Stars (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Донкастер Донкастер
Брэдфорд Брэдфорд
11 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA