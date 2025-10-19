Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Houston Dash (W) - Kansas City Current (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Houston Dash (W)Kansas City Current (W), 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум.

МСК, 25 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
США - NWSL - Женщины
Houston Dash (W)
69'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Kansas City Current (W)
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
Houston Dash (W) icon
69'
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Houston Dash (W) - Угловой
3'
Угловой
Houston Dash (W) - Угловой
5'
Угловой
Houston Dash (W) - Угловой
15'
Угловой
Houston Dash (W) - Угловой
21'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
63'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
69'
Houston Dash (W) - 1-ый Гол
74'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
75'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
75'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
82'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
83'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
90'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,0

Превью матча Houston Dash (W) — Kansas City Current (W)

Команда Houston Dash (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-6. Команда Kansas City Current (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-1. Команда Houston Dash (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Kansas City Current (W) забивает 2, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Houston Dash (W) Houston Dash (W)
41%
Kansas City Current (W) Kansas City Current (W)
59%
Атаки
45
65
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
3
6
Игры 25 тур
20.10.2025
Angel City FC (W)
0:2
Portland Thorns (W)
Завершен
19.10.2025
NJ/NY Gotham FC (W)
2:2
Racing Louisville FC (W)
Завершен
19.10.2025
San Diego Wave (W)
6:1
Chicago Stars (W)
Завершен
19.10.2025
Houston Dash (W)
1:0
Kansas City Current (W)
Завершен
18.10.2025
Bay FC (W)
1:4
North Carolina Courage (W)
Завершен
Комментарии к матчу
