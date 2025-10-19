Смотреть онлайн Houston Dash (W) - Kansas City Current (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Houston Dash (W) — Kansas City Current (W), 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум.
Превью матча Houston Dash (W) — Kansas City Current (W)
Команда Houston Dash (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-6. Команда Kansas City Current (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-1. Команда Houston Dash (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Kansas City Current (W) забивает 2, пропускает 0.