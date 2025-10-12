Смотреть онлайн Kansas City Current (W) - NJ/NY Gotham FC (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Kansas City Current (W) — NJ/NY Gotham FC (W), 24 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CPKC Stadium.
Превью матча Kansas City Current (W) — NJ/NY Gotham FC (W)
Команда Kansas City Current (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-1.