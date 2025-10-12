Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Kansas City Current (W) - NJ/NY Gotham FC (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Kansas City Current (W)NJ/NY Gotham FC (W), 24 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CPKC Stadium.

МСК, 24 тур, Стадион: CPKC Stadium
США - NWSL - Женщины
Kansas City Current (W)
34'
51'
Завершен
2 : 0
12 октября 2025
NJ/NY Gotham FC (W)
Смотреть онлайн
Kansas City Current (W) icon
34'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Kansas City Current (W) icon
51'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
20'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
20'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
34'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
34'
Kansas City Current (W) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
50'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
51'
Kansas City Current (W) - 2-ой Гол
58'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
87'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
90'
Угловой
Kansas City Current (W) - Угловой
90+9'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Kansas City Current (W) — NJ/NY Gotham FC (W)

Команда Kansas City Current (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-1.

Статистика матча

Владение мячом
Kansas City Current (W) Kansas City Current (W)
42%
NJ/NY Gotham FC (W) NJ/NY Gotham FC (W)
58%
Атаки
88
135
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
4
2
Игры 24 тур
13.10.2025
Angel City FC (W)
2:0
Houston Dash (W)
Завершен
12.10.2025
Utah Royals (W)
2:3
San Diego Wave (W)
Завершен
12.10.2025
North Carolina Courage (W)
1:1
Вашингтон Спирит (Ж)
Завершен
12.10.2025
Kansas City Current (W)
2:0
NJ/NY Gotham FC (W)
Завершен
11.10.2025
Reign FC (W)
1:1
Bay FC (W)
Завершен
11.10.2025
Orlando Pride (W)
1:0
Portland Thorns (W)
Завершен
11.10.2025
Racing Louisville FC (W)
1:1
Chicago Stars (W)
Завершен
Комментарии к матчу
