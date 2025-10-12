Смотреть онлайн Utah Royals (W) - San Diego Wave (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Utah Royals (W) — San Diego Wave (W), 24 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто.
Превью матча Utah Royals (W) — San Diego Wave (W)
Команда Utah Royals (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-5.