12.10.2025

Смотреть онлайн Utah Royals (W) - San Diego Wave (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Utah Royals (W)San Diego Wave (W), 24 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто.

МСК, 24 тур, Стадион: Рио Тинто
США - NWSL - Женщины
Utah Royals (W)
9'
54'
Завершен
2 : 3
12 октября 2025
San Diego Wave (W)
29'
45+1'
72'
Utah Royals (W) icon
9'
San Diego Wave (W) icon
29'
San Diego Wave (W) icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:2 : 4,2
Utah Royals (W) icon
54'
San Diego Wave (W) icon
72'
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
9'
Utah Royals (W) - 1-ый Гол
13'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
15'
Угловой
Utah Royals (W) - Угловой
15'
Угловой
Utah Royals (W) - Угловой
18'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
19'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
29'
San Diego Wave (W) - 2-ой Гол
39'
Угловой
Utah Royals (W) - Угловой
40'
Угловой
Utah Royals (W) - Угловой
42'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
45+1'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
45+1'
San Diego Wave (W) - 3-ий Гол
45+4'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 4,2
49'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
51'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
54'
Utah Royals (W) - 4-ый Гол
72'
San Diego Wave (W) - 5-ый Гол
81'
Угловой
San Diego Wave (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,2

Превью матча Utah Royals (W) — San Diego Wave (W)

Команда Utah Royals (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-5.

Статистика матча

Атаки
28
37
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
0
3
Удары в створ ворот
6
11
Игры 24 тур
13.10.2025
Angel City FC (W)
2:0
Houston Dash (W)
Завершен
12.10.2025
Utah Royals (W)
2:3
San Diego Wave (W)
Завершен
12.10.2025
North Carolina Courage (W)
1:1
Вашингтон Спирит (Ж)
Завершен
12.10.2025
Kansas City Current (W)
2:0
NJ/NY Gotham FC (W)
Завершен
11.10.2025
Reign FC (W)
1:1
Bay FC (W)
Завершен
11.10.2025
Orlando Pride (W)
1:0
Portland Thorns (W)
Завершен
11.10.2025
Racing Louisville FC (W)
1:1
Chicago Stars (W)
Завершен
Комментарии к матчу
