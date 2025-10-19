Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн NJ/NY Gotham FC (W) - Racing Louisville FC (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: NJ/NY Gotham FC (W)Racing Louisville FC (W), 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена.

МСК, 25 тур, Стадион: Ред Булл Арена
США - NWSL - Женщины
NJ/NY Gotham FC (W)
15'
85'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Racing Louisville FC (W)
29'
66'
Gotham FC (W) icon
15'
Racing Louisville FC (W) icon
29'
Счет после первого тайма 1:1
Racing Louisville FC (W) icon
66'
Gotham FC (W) icon
85'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Racing Louisville FC (W) - Угловой
8'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
10'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
10'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
15'
Gotham FC (W) - 1-ый Гол
29'
Racing Louisville FC (W) - 2-ой Гол
32'
Угловой
Racing Louisville FC (W) - Угловой
33'
Угловой
Racing Louisville FC (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
56'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
60'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
66'
Racing Louisville FC (W) - 3-ий Гол
85'
Gotham FC (W) - 4-ый Гол
89'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
90+5'
Угловой
Gotham FC (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча NJ/NY Gotham FC (W) — Racing Louisville FC (W)

Статистика матча

Владение мячом
NJ/NY Gotham FC (W) NJ/NY Gotham FC (W)
65%
Racing Louisville FC (W) Racing Louisville FC (W)
35%
Атаки
46
20
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
11
8
Игры 25 тур
20.10.2025
Angel City FC (W)
0:2
Portland Thorns (W)
Завершен
19.10.2025
NJ/NY Gotham FC (W)
2:2
Racing Louisville FC (W)
Завершен
19.10.2025
San Diego Wave (W)
6:1
Chicago Stars (W)
Завершен
19.10.2025
Houston Dash (W)
1:0
Kansas City Current (W)
Завершен
18.10.2025
Bay FC (W)
1:4
North Carolina Courage (W)
Завершен
Комментарии к матчу
