20.10.2025

Смотреть онлайн Angel City FC (W) - Portland Thorns (W) 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Angel City FC (W)Portland Thorns (W), 25 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум.

МСК, 25 тур, Стадион: Бэнк оф Калифорния Стэдиум
США - NWSL - Женщины
Angel City FC (W)
Завершен
0 : 2
20 октября 2025
Portland Thorns (W)
23'
60'
Portland Thorns (W) icon
23'
Счет после первого тайма 0:1
Portland Thorns (W) icon
60'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Angel City FC (W) - Угловой
21'
Угловой
Portland Thorns (W) - Угловой
23'
Portland Thorns (W) - 1-ый Гол
30'
Угловой
Portland Thorns (W) - Угловой
31'
Угловой
Portland Thorns (W) - Угловой
37'
Угловой
Angel City FC (W) - Угловой
44'
Угловой
Angel City FC (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
Portland Thorns (W) - 2-ой Гол
73'
Угловой
Portland Thorns (W) - Угловой
86'
Угловой
Angel City FC (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Angel City FC (W) — Portland Thorns (W)

Команда Angel City FC (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-3.

Статистика матча

Владение мячом
Angel City FC (W) Angel City FC (W)
56%
Portland Thorns (W) Portland Thorns (W)
44%
Атаки
78
56
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
8
6
Игры 25 тур
20.10.2025
Angel City FC (W)
0:2
Portland Thorns (W)
Завершен
19.10.2025
NJ/NY Gotham FC (W)
2:2
Racing Louisville FC (W)
Завершен
19.10.2025
San Diego Wave (W)
6:1
Chicago Stars (W)
Завершен
19.10.2025
Houston Dash (W)
1:0
Kansas City Current (W)
Завершен
18.10.2025
Bay FC (W)
1:4
North Carolina Courage (W)
Завершен
