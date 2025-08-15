Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Yunnan Yukun - Ухань Три Таунс 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая по футболу. Суперлига: Yunnan YukunУхань Три Таунс, 21 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Yuxi Plateau Sports Center. Судить этот матч будет Ning Ma.

МСК, 21 тур, Стадион: Yuxi Plateau Sports Center
Чемпионат Китая по футболу. Суперлига
Yunnan Yukun
Луо Жинг 35'
Han Zilong 75'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Ухань Три Таунс
Yiming Liu 52'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Луо Жинг icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Li Songyi icon
52'
Han Zilong icon
75'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Yunnan Yukun - Угловой
35'
Луо Жинг - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
51'
Угловой
Ухань Три Таунс - Угловой
52'
Yiming Liu - 2-ой Гол
57'
Угловой
Yunnan Yukun - Угловой
58'
Угловой
Yunnan Yukun - Угловой
59'
Угловой
Yunnan Yukun - Угловой
66'
Угловой
Yunnan Yukun - Угловой
71'
Угловой
Yunnan Yukun - Угловой
75'
Han Zilong - 3-ий Гол
82'
Угловой
Yunnan Yukun - Угловой
84'
Угловой
Ухань Три Таунс - Угловой
90+3'
Yunnan Yukun - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3

Превью матча Yunnan Yukun — Ухань Три Таунс

Yunnan Yukun Yunnan Yukun
1
Китай
Zhen Ma
22
Китай
Миао Танг
33
Румыния
Andrei Andonie Burca
4
Китай
Li Songyi
16
Китай
Шингшуо Чанг
14
Португалия
Нене
8
Китай
Ye Chugui
10
Румыния
Александру Ионита
30
Норвегия
Джон Хоу Сетер
7
Китай
Луо Жинг
9
Бразилия
Педро Энрике
Тренер
Норвегия
Йорн Андерсен
Ухань Три Таунс Ухань Три Таунс
45
Китай
Jiayu Guo
25
Китай
Deng Hanwen
2
Китай
He Guan
18
Китай
Yiming Liu
15
Китай
Chen Zhechao
8
Китай
Jinxian Wang
6
Китай
Long Wei
10
Бразилия
Darlan Mendes
13
Китай
Кайму Чжэн
22
Тайвань (Китай)
Will Donkin
9
Румыния
Александру Тудорие
Тренер
Китай
Денг Жуксиан

Статистика матча

Владение мячом
Yunnan Yukun Yunnan Yukun
50%
Ухань Три Таунс Ухань Три Таунс
50%
Атаки
87
88
Угловые
7
2
Фолы
9
16
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ning Ma (Китай).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 50% (4 из 8 матчей) Ning Ma назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Динамо Минск Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Трактор Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо Торпедо
Динамо Москва Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь Северсталь
Нефтехимик Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе Кремонезе
Дженоа Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
15 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA