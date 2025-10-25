Превью матча Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс — Чанчунь Ятай

Команда Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Чанчунь Ятай, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чанчунь Ятай забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Чанчунь Ятай, в том матче победу одержали гостьи.