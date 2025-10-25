Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс - Чанчунь Ятай 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая по футболу. Суперлига: Тяньцзинь Цзиньмен ТайгерсЧанчунь Ятай, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Олимпийского центра Тяньцзина. Судить этот матч будет Shen Yinhao.

МСК, 28 тур, Стадион: Стадион Олимпийского центра Тяньцзина
Чемпионат Китая по футболу. Суперлига
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
Хе Женью 90+1'
Xie Weijun 90+10'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Чанчунь Ятай
Вилан Сиприен 15'
Alberto Quiles Piosa 33'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Вилан Сиприен icon
15'
Alberto Quiles Piosa icon
33'
Счет после первого тайма 0:2
Хе Женью icon
90+1'
Xie Weijun icon
90+10'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Чанчунь Ятай - Угловой
3'
Угловой
Чанчунь Ятай - Угловой
15'
Вилан Сиприен - 1-ый Гол
33'
Quiles - 2-ой Гол
43'
Угловой
Чанчунь Ятай - Угловой
45+5'
Угловой
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
53'
Угловой
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс - Угловой
90'
Угловой
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс - Угловой
90+1'
He - 3-ий Гол
90+10'
Угловой
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс - Угловой
90+10'
Xie Weijun - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс — Чанчунь Ятай

Команда Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Чанчунь Ятай, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чанчунь Ятай забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Чанчунь Ятай, в том матче победу одержали гостьи.

Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
25
Китай
Bingliang Yan
40
Китай
Yan Shi
4
Китай
Yang Wei
37
Испания
Juan Antonio Ros
30
Китай
Wang Qiuming
8
Португалия
Бруну Шадаш
14
Китай
Jiahui Huang
11
Китай
Xie Weijun
10
Испания
Кристиан Сальвадор Гонсалес
31
Гонконг
Ming Him Sun
9
Испания
Alberto Quiles Piosa
Тренер
Китай
Genwei Yu
Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
28
Китай
Wang Zhifeng
2
Китай
Abduhamit Abdugheni
15
Китай
Haofeng Xu
31
Замбия
Стопилла Сунзу
17
Китай
He Yiran
5
Китай
Li Shenyuan
40
Китай
Afrden Asqer
25
Франция
Вилан Сиприен
22
Китай
Wang Yun
10
Норвегия
Охи Энтони Омойюанфо
27
Колумбия
Juan Camilo Salazar
Тренер
Португалия
Рикарду Соареш

История последних встреч

Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
Чанчунь Ятай
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.05.2025
Чанчунь Ятай
Чанчунь Ятай
1:2
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
57%
Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
43%
Атаки
111
88
Угловые
4
3
Фолы
16
9
Удары (всего)
10
3
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Shen Yinhao (Китай).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Shen Yinhao назначал пенальти

Игры 28 тур
26.10.2025
Бэйцзин Гоань
2:4
Циндао Чжуннэн
Завершен
26.10.2025
Шанхай Шеньхуа
2:2
Dalian Young Boy
Завершен
26.10.2025
Шаньдун Тайшань
3:1
Шанхай Порт
Завершен
25.10.2025
Henan
2:2
Чжэцзян
Завершен
25.10.2025
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
2:2
Чанчунь Ятай
Завершен
24.10.2025
Мэйчжоу Хакка
1:4
Yunnan Yukun
Завершен
24.10.2025
Ухань Три Таунс
1:2
Shenzhen Xinpengcheng
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA