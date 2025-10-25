Смотреть онлайн Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс - Чанчунь Ятай 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая по футболу. Суперлига: Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс — Чанчунь Ятай, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Олимпийского центра Тяньцзина. Судить этот матч будет Shen Yinhao.
Превью матча Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс — Чанчунь Ятай
Команда Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Чанчунь Ятай, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чанчунь Ятай забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Чанчунь Ятай, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Shen Yinhao (Китай).
За последние 6 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Shen Yinhao назначал пенальти