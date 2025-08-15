Смотреть онлайн Шанхай Порт - Henan 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая по футболу. Суперлига: Шанхай Порт — Henan, 21 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Pudong Football Stadium. Судить этот матч будет Tao Wan.
Превью матча Шанхай Порт — Henan
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tao Wan (Китай).
За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 100% (1 из 1 матчей) Tao Wan назначал пенальти