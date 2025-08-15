Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Шанхай Порт - Henan 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая по футболу. Суперлига: Шанхай ПортHenan, 21 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Pudong Football Stadium. Судить этот матч будет Tao Wan.

МСК, 21 тур, Стадион: Pudong Football Stadium
Чемпионат Китая по футболу. Суперлига
Шанхай Порт
Шенчао Ванг 21'
Mateus Vital 37'
Souza 45+5'
Оскар Мелендо 55'
Завершен
4 : 1
15 августа 2025
Henan
Felippe Cardoso 65'
Смотреть онлайн
Шенчао Ванг icon
21'
Mateus Vital icon
37'
Souza - Шанхай Порт icon
45+5'
Счет после первого тайма 3:0
Оскар Мелендо icon
55'
Felippe Cardoso icon
65'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
21'
Шенчао Ванг - 1-ый Гол
30'
Угловой
Henan - Угловой
37'
Mateus Vital - 2-ой Гол
43'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
45+5'
Souza - 3-ий Гол
47'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
52'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
55'
Оскар Мелендо - 4-ый Гол
65'
Felippe Cardoso - 5-ый Гол
68'
Угловой
Henan - Угловой
90+8'
Угловой
Henan - Угловой
90+12'
Угловой
Henan - Угловой
Превью матча Шанхай Порт — Henan

Шанхай Порт Шанхай Порт
1
Китай
Жунлин Ян
4
Китай
Шенчао Ванг
13
Китай
Wei Zhen
3
Англия
Тайас Браунинг
32
Китай
Li Shuai
22
Бразилия
Matheus Jussa
30
Бразилия
Габриэльзиньо
10
Бразилия
Mateus Vital
21
Испания
Оскар Мелендо
26
Китай
Liu Ruofan
45
Бразилия
Leonardo
Тренер
Австралия
Кевин Маскат
Henan Henan
26
Китай
Цзянмин Сюй
4
Китай
Yeljan Shinar
3
Гонконг
Oliver Gerbig
36
Бразилия
Iago Maidana
2
Китай
Yixin Liu
22
Китай
Ruifeng Huang
20
Китай
He Chao
7
Китай
Yihao Zhong
13
Китай
Abdurasul Abudulam
19
Китай
Yilin Yang
40
Бразилия
Бруно Назарио
Тренер
Португалия
Даниэл Рамош

Статистика матча

Владение мячом
Шанхай Порт Шанхай Порт
49%
Henan Henan
51%
Атаки
82
103
Угловые
4
4
Фолы
19
11
Удары (всего)
17
11
Удары мимо ворот
11
12
Удары в створ ворот
8
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tao Wan (Китай).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 100% (1 из 1 матчей) Tao Wan назначал пенальти

Комментарии к матчу
