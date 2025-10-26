Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая по футболу. Суперлига: Шаньдун ТайшаньШанхай Порт, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Jinan Olympic Sports Center. Судить этот матч будет Ilgiz Tantashev.

МСК, 28 тур, Стадион: Jinan Olympic Sports Center
Чемпионат Китая по футболу. Суперлига
Шаньдун Тайшань
Валери Квазаишвили 41'
Биньбинь Лю 62'
Валери Квазаишвили 77'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Шанхай Порт
Лишэн Ляо 9'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Линпенг Жанг icon
9'
Валери Квазаишвили icon
41'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
Биньбинь Лю icon
62'
Валери Квазаишвили icon
77'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Шаньдун Тайшань - Угловой
9'
Линпенг Жанг - 1-ый Гол
16'
Угловой
Шаньдун Тайшань - Угловой
30'
Угловой
Шаньдун Тайшань - Угловой
32'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
41'
Валери Квазаишвили - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
54'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
62'
Биньбинь Лю - 3-ий Гол
66'
Угловой
Шаньдун Тайшань - Угловой
69'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
77'
Валери Квазаишвили - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Шаньдун Тайшань - Угловой
90+4'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,0

Превью матча Шаньдун Тайшань — Шанхай Порт

Команда Шаньдун Тайшань в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-14. Команда Шанхай Порт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-21. Команда Шаньдун Тайшань в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шанхай Порт забивает 2, пропускает 2.

Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
14
Китай
Далей Ванг
35
Китай
Huang Zhengyu
15
Испания
Луис Лопез
5
Китай
Женг Женг
11
Китай
Лю Янг
33
Китай
Gao Zhunyi
38
Франция
Raphael Merkies
8
Guilherme Miranda Madruga Gomes
10
Грузия
Валери Квазаишвили
19
Бразилия
Zeca
9
Бразилия
Кризан
Тренер
Китай
Пенг Хан
Шанхай Порт Шанхай Порт
1
Китай
Жунлин Ян
26
Китай
Liu Ruofan
4
Китай
Шенчао Ванг
5
Китай
Линпенг Жанг
40
Китай
Yusup Umidjan
32
Китай
Li Shuai
21
Испания
Оскар Мелендо
22
Бразилия
Matheus Jussa
10
Бразилия
Mateus Vital
45
Бразилия
Leonardo
49
Китай
Li Xinxiang
Тренер
Австралия
Кевин Маскат

Статистика матча

Владение мячом
Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
50%
Шанхай Порт Шанхай Порт
50%
Атаки
86
111
Угловые
5
4
Фолы
4
11
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
13
10
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ilgiz Tantashev (Узбекистан).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Ilgiz Tantashev назначал пенальти

Игры 28 тур
26.10.2025
Бэйцзин Гоань
2:4
Циндао Чжуннэн
Завершен
26.10.2025
Шанхай Шеньхуа
2:2
Dalian Young Boy
Завершен
26.10.2025
Шаньдун Тайшань
3:1
Шанхай Порт
Завершен
25.10.2025
Henan
2:2
Чжэцзян
Завершен
25.10.2025
Тяньцзинь Цзиньмен Тайгерс
2:2
Чанчунь Ятай
Завершен
24.10.2025
Мэйчжоу Хакка
1:4
Yunnan Yukun
Завершен
24.10.2025
Ухань Три Таунс
1:2
Shenzhen Xinpengcheng
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
PARIVISION PARIVISION
GamerLegion GamerLegion
26 Ноября
22:00
Ливерпуль Ливерпуль
ПСВ ПСВ
26 Ноября
23:00
Пафос ФК Пафос ФК
Монако Монако
26 Ноября
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA