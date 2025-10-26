Смотреть онлайн Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая по футболу. Суперлига: Шаньдун Тайшань — Шанхай Порт, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Jinan Olympic Sports Center. Судить этот матч будет Ilgiz Tantashev.
Превью матча Шаньдун Тайшань — Шанхай Порт
Команда Шаньдун Тайшань в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-14. Команда Шанхай Порт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-21. Команда Шаньдун Тайшань в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шанхай Порт забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ilgiz Tantashev (Узбекистан).
За последние 8 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Ilgiz Tantashev назначал пенальти