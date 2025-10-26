Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кобресаль - Юнион Эспаньола 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: КобресальЮнион Эспаньола, 25 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Cobre. Судить этот матч будет Hector Jona.

МСК, 25 тур, Стадион: Estadio El Cobre
Chile Liga de Primera
Кобресаль
F Trinanes 80'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Юнион Эспаньола
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
F Trinanes icon
80'
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Кобресаль - Угловой
16'
Угловой
Кобресаль - Угловой
23'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
25'
Угловой
Кобресаль - Угловой
27'
Угловой
Кобресаль - Угловой
45'
Юнион Эспаньола - Незабитый пенальти
45'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
73'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
80'
F Trinanes - 1-ый Гол
85'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
85'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
89'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
90'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
90+7'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3

Превью матча Кобресаль — Юнион Эспаньола

Команда Кобресаль в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-11. Команда Юнион Эспаньола, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-19. Команда Кобресаль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Юнион Эспаньола забивает 2, пропускает 2.

Кобресаль Кобресаль
12
Чили
Alejandro Santander
17
Чили
Cristopher Barrera
20
Чили
Jose Tiznado
32
Аргентина
Christian Damian Moreno
8
Чили
Алехандро Маркез
15
Чили
Vicente Fernandez
7
Панама
Cesar Augusto Yanis Velasco
10
Чили
Jorge Henriquez
18
Чили
Cesar Munder
19
Чили
Sergio Carrasco
14
Аргентина
F Trinanes
Тренер
Чили
Gustavo Huerta Araya
Юнион Эспаньола Юнион Эспаньола
1
Чили
Martin Cristian Parra Plaza
13
Чили
Sebastian Pereira
21
Уругвай
Фабрицио Формилиано
29
Венесуэла
Bianneider Tamayo
25
Аргентина
Пабло Кастеллани Гонзало
2
Чили
Kevin Alexander Contreras Araya
22
Чили
Пабло Арангис
6
Чили
Bruno Jauregui
24
Чили
Gabriel Norambuena
34
Аргентина
Franco Ratotti
23
Чили
Игнасио Джералдино
Тренер
Чили
Miguel Ramirez

Статистика матча

Владение мячом
Кобресаль Кобресаль
51%
Юнион Эспаньола Юнион Эспаньола
49%
Атаки
92
101
Угловые
4
8
Фолы
9
7
Удары (всего)
12
6
Удары мимо ворот
8
12
Удары в створ ворот
9
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hector Jona (Чили).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Hector Jona назначал пенальти

Игры 25 тур
28.10.2025
Коло Коло
2:2
Депортес Лимаче
Завершен
27.10.2025
Ла Калера
3:0
Нубленсе
Завершен
26.10.2025
Кобресаль
1:0
Юнион Эспаньола
Завершен
26.10.2025
Универсидад Католика
1:0
У. Де Чили
Завершен
25.10.2025
Хуачипато
1:1
Икике
Завершен
25.10.2025
Серена
2:1
Аудакс
Завершен
24.10.2025
Палестино
2:1
Эвертон
Завершен
