Смотреть онлайн Кобресаль - Юнион Эспаньола 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Кобресаль — Юнион Эспаньола, 25 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Cobre. Судить этот матч будет Hector Jona.
Превью матча Кобресаль — Юнион Эспаньола
Команда Кобресаль в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-11. Команда Юнион Эспаньола, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-19. Команда Кобресаль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Юнион Эспаньола забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hector Jona (Чили).
За последние 8 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Hector Jona назначал пенальти