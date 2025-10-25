Смотреть онлайн Thespa Gunma - Нара 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3: Thespa Gunma — Нара, 33 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Shoda Shoyu Stadium Gunma.
Превью матча Thespa Gunma — Нара
Команда Thespa Gunma в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-20. Команда Нара, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Thespa Gunma в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Нара забивает 2, пропускает 1.