Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Thespa Gunma - Нара 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига Джей-3: Thespa GunmaНара, 33 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Shoda Shoyu Stadium Gunma.

МСК, 33 тур, Стадион: Shoda Shoyu Stadium Gunma
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Thespa Gunma
24'
44'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Нара
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Thespa Gunma icon
24'
Thespa Gunma icon
44'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Thespa Gunma - Угловой
24'
Thespa Gunma - 1-ый Гол
44'
Thespa Gunma - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
61'
Угловой
Thespa Gunma - Угловой
66'
Угловой
Нара - Угловой
66'
Угловой
Нара - Угловой
70'
Угловой
Нара - Угловой
76'
Угловой
Thespa Gunma - Угловой
78'
Угловой
Нара - Угловой
84'
Угловой
Нара - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Thespa Gunma — Нара

Команда Thespa Gunma в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-20. Команда Нара, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Thespa Gunma в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Нара забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Thespa Gunma Thespa Gunma
36%
Нара Нара
64%
Атаки
36
49
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
3
1
Игры 33 тур
25.10.2025
Thespa Gunma
2:0
Нара
Завершен
25.10.2025
Нагано Парсейро
2:1
Азул Кларо Нумазу
Завершен
25.10.2025
Гифу
1:3
Кагосима Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Джираванц Китакюсю
2:1
Рюкю
Завершен
24.10.2025
Осака
0:1
Тошиги
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA