Превью матча Thespa Gunma — Нара

Команда Thespa Gunma в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-20. Команда Нара, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Thespa Gunma в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Нара забивает 2, пропускает 1.