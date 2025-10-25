Превью матча Нагано Парсейро — Азул Кларо Нумазу

Команда Нагано Парсейро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-17. Команда Азул Кларо Нумазу, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 15-20. Команда Нагано Парсейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Азул Кларо Нумазу забивает 2, пропускает 2.