Смотреть онлайн Нагано Парсейро - Азул Кларо Нумазу 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3: Нагано Парсейро — Азул Кларо Нумазу, 33 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Minami Nagano Sports Park Stadium.
Превью матча Нагано Парсейро — Азул Кларо Нумазу
Команда Нагано Парсейро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-17. Команда Азул Кларо Нумазу, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 15-20. Команда Нагано Парсейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Азул Кларо Нумазу забивает 2, пропускает 2.