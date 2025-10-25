Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Нагано Парсейро - Азул Кларо Нумазу 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига Джей-3: Нагано ПарсейроАзул Кларо Нумазу, 33 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Minami Nagano Sports Park Stadium.

МСК, 33 тур, Стадион: Minami Nagano Sports Park Stadium
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Нагано Парсейро
52'
60'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Азул Кларо Нумазу
6'
Смотреть онлайн
Азул Кларо Нумазу icon
6'
Счет после первого тайма 0:1
Nagano Parceiro icon
52'
Nagano Parceiro icon
60'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Азул Кларо Нумазу - 1-ый Гол
20'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
25'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
32'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
36'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Nagano Parceiro - 2-ой Гол
57'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
57'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
58'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
60'
Nagano Parceiro - 3-ий Гол
73'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
80'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
89'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
90+7'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Нагано Парсейро — Азул Кларо Нумазу

Команда Нагано Парсейро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-17. Команда Азул Кларо Нумазу, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 15-20. Команда Нагано Парсейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Азул Кларо Нумазу забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Нагано Парсейро Нагано Парсейро
41%
Азул Кларо Нумазу Азул Кларо Нумазу
59%
Атаки
86
97
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
6
2
Игры 33 тур
25.10.2025
Thespa Gunma
2:0
Нара
Завершен
25.10.2025
Нагано Парсейро
2:1
Азул Кларо Нумазу
Завершен
25.10.2025
Гифу
1:3
Кагосима Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Джираванц Китакюсю
2:1
Рюкю
Завершен
24.10.2025
Осака
0:1
Тошиги
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA