Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Гифу - Кагосима Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига Джей-3: ГифуКагосима Юнайтед, 33 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gifu Nagaragawa Stadium.

МСК, 33 тур, Стадион: Gifu Nagaragawa Stadium
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Гифу
26'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Кагосима Юнайтед
12'
56'
74'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кагосима Юнайтед icon
12'
Гифу icon
26'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Кагосима Юнайтед icon
56'
Кагосима Юнайтед icon
74'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Кагосима Юнайтед - Угловой
12'
Кагосима Юнайтед - 1-ый Гол
16'
Угловой
Кагосима Юнайтед - Угловой
23'
Угловой
Гифу - Угловой
23'
Угловой
Гифу - Угловой
26'
Угловой
Гифу - Угловой
26'
Гифу - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
47'
Угловой
Гифу - Угловой
56'
Кагосима Юнайтед - 3-ий Гол
64'
Угловой
Кагосима Юнайтед - Угловой
72'
Угловой
Гифу - Угловой
74'
Кагосима Юнайтед - 4-ый Гол
80'
Угловой
Кагосима Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,1

Превью матча Гифу — Кагосима Юнайтед

Команда Гифу в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-16. Команда Кагосима Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Гифу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кагосима Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Кагосима Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гифу
Гифу
Кагосима Юнайтед
Гифу
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.06.2025
Кагосима Юнайтед
Кагосима Юнайтед
3:2
Гифу
Гифу
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гифу Гифу
60%
Кагосима Юнайтед Кагосима Юнайтед
40%
Атаки
115
86
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
2
7
Игры 33 тур
25.10.2025
Thespa Gunma
2:0
Нара
Завершен
25.10.2025
Нагано Парсейро
2:1
Азул Кларо Нумазу
Завершен
25.10.2025
Гифу
1:3
Кагосима Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Джираванц Китакюсю
2:1
Рюкю
Завершен
24.10.2025
Осака
0:1
Тошиги
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA