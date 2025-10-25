Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3 : Гифу — Кагосима Юнайтед , 33 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gifu Nagaragawa Stadium .

Превью матча Гифу — Кагосима Юнайтед

Команда Гифу в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-16. Команда Кагосима Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Гифу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кагосима Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Кагосима Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.