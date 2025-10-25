Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Джираванц Китакюсю - Рюкю 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига Джей-3: Джираванц КитакюсюРюкю, 33 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mikuni World Stadium Kitakyushu.

МСК, 33 тур, Стадион: Mikuni World Stadium Kitakyushu
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Джираванц Китакюсю
64'
90+2'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Рюкю
70'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Джираванц Китакюсю icon
64'
Рюкю icon
70'
Джираванц Китакюсю icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
16'
Угловой
Рюкю - Угловой
29'
Угловой
Рюкю - Угловой
40'
Угловой
Рюкю - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
50'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
52'
Угловой
Рюкю - Угловой
64'
Джираванц Китакюсю - 1-ый Гол
67'
Угловой
Рюкю - Угловой
70'
Рюкю - 2-ой Гол
86'
Угловой
Рюкю - Угловой
90+2'
Джираванц Китакюсю - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Джираванц Китакюсю — Рюкю

Команда Джираванц Китакюсю в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Рюкю, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Джираванц Китакюсю в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рюкю забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Джираванц Китакюсю Джираванц Китакюсю
42%
Рюкю Рюкю
58%
Атаки
51
51
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
7
2
Игры 33 тур
25.10.2025
Thespa Gunma
2:0
Нара
Завершен
25.10.2025
Нагано Парсейро
2:1
Азул Кларо Нумазу
Завершен
25.10.2025
Гифу
1:3
Кагосима Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Джираванц Китакюсю
2:1
Рюкю
Завершен
24.10.2025
Осака
0:1
Тошиги
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:30
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA