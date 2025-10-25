Смотреть онлайн Джираванц Китакюсю - Рюкю 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3: Джираванц Китакюсю — Рюкю, 33 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mikuni World Stadium Kitakyushu.
Превью матча Джираванц Китакюсю — Рюкю
Команда Джираванц Китакюсю в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Рюкю, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Джираванц Китакюсю в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рюкю забивает 1, пропускает 1.