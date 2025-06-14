Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Джираванц Китакюсю - Азул Кларо Нумазу 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига Джей-3: Джираванц КитакюсюАзул Кларо Нумазу, 16 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mikuni World Stadium Kitakyushu.

МСК, 16 тур, Стадион: Mikuni World Stadium Kitakyushu
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Джираванц Китакюсю
20'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Азул Кларо Нумазу
Смотреть онлайн
Джираванц Китакюсю icon
20'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
20'
Джираванц Китакюсю - 1-ый Гол
34'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
37'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
41'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
44'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
45'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
45+1'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
52'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
63'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
65'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
76'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
78'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
79'
Угловой
Джираванц Китакюсю - Угловой
90+4'
Угловой
Азул Кларо Нумазу - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3

Превью матча Джираванц Китакюсю — Азул Кларо Нумазу

Команда Джираванц Китакюсю в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-1. Команда Азул Кларо Нумазу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Джираванц Китакюсю в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Азул Кларо Нумазу забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Азул Кларо Нумазу, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Джираванц Китакюсю
Джираванц Китакюсю
Азул Кларо Нумазу
Джираванц Китакюсю
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
Азул Кларо Нумазу
Азул Кларо Нумазу
1:3
Джираванц Китакюсю
Джираванц Китакюсю
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Джираванц Китакюсю Джираванц Китакюсю
52%
Азул Кларо Нумазу Азул Кларо Нумазу
48%
Атаки
57
53
Угловые
10
4
Фолы
12
13
Удары (всего)
9
4
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
