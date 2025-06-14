Превью матча Джираванц Китакюсю — Азул Кларо Нумазу

Команда Джираванц Китакюсю в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-1. Команда Азул Кларо Нумазу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Джираванц Китакюсю в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Азул Кларо Нумазу забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Азул Кларо Нумазу, в том матче победу одержали гостьи.