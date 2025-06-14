14.06.2025
Смотреть онлайн Нагано Парсейро - Гифу 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3: Нагано Парсейро — Гифу, 16 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Minami Nagano Sports Park Stadium.
МСК, 16 тур, Стадион: Minami Nagano Sports Park Stadium
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Нагано Парсейро
18'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Гифу
2'
34'
Гифу
2'
Nagano Parceiro
18'
Гифу
34'
Счет после первого тайма 1:2 : 0,0
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,0
Текстовая трансляция
2'
Гифу - Угловой
2'
Гифу - 1-ый Гол
6'
Гифу - Угловой
6'
Гифу - Угловой
7'
Гифу - Угловой
11'
Nagano Parceiro - Угловой
12'
Nagano Parceiro - Угловой
18'
Nagano Parceiro - 2-ой Гол
24'
Nagano Parceiro - Угловой
28'
Nagano Parceiro - Угловой
30'
Гифу - Угловой
34'
Гифу - 3-ий Гол
37'
Гифу - Угловой
45+2'
Nagano Parceiro - Угловой
45+2'
Nagano Parceiro - Угловой
69'
Nagano Parceiro - Угловой
76'
Nagano Parceiro - Угловой
85'
Nagano Parceiro - Угловой
87'
Nagano Parceiro - Угловой
Превью матча Нагано Парсейро — Гифу
Статистика матча
Владение мячом
64%
36%
Атаки
119
62
Угловые
10
6
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу