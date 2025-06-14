14.06.2025
Смотреть онлайн Нара - Гаинаре 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3: Нара — Гаинаре, 16 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
10'
Гаинаре - Угловой
18'
Нара - Угловой
24'
Нара - Угловой
29'
Гаинаре - Угловой
41'
Гаинаре - Угловой
45+1'
Нара - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Нара - Угловой
73'
Нара - Угловой
75'
Нара - 1-ый Гол
80'
Нара - Угловой
90+1'
Нара - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Нара — Гаинаре
История последних встреч
Нара
Гаинаре
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.11.2025
Гаинаре
2:1
Нара
Статистика матча
Комментарии к матчу