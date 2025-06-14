Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Нара - Гаинаре 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига Джей-3: НараГаинаре, 16 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Нара
75'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Гаинаре
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Нара icon
75'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Гаинаре - Угловой
18'
Угловой
Нара - Угловой
24'
Угловой
Нара - Угловой
29'
Угловой
Гаинаре - Угловой
41'
Угловой
Гаинаре - Угловой
45+1'
Угловой
Нара - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Угловой
Нара - Угловой
73'
Угловой
Нара - Угловой
75'
Нара - 1-ый Гол
80'
Угловой
Нара - Угловой
90+1'
Угловой
Нара - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Нара — Гаинаре

История последних встреч

Нара
Нара
Гаинаре
Нара
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.11.2025
Гаинаре
Гаинаре
2:1
Нара
Нара
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нара Нара
54%
Гаинаре Гаинаре
46%
Атаки
64
62
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
2
0
Комментарии к матчу
