06.07.2025
Смотреть онлайн Нагано Парсейро - Осака 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3: Нагано Парсейро — Осака, 19 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Minami Nagano Sports Park Stadium.
МСК, 19 тур, Стадион: Minami Nagano Sports Park Stadium
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Осака - Угловой
26'
Осака - Угловой
27'
Осака - Угловой
36'
Nagano Parceiro - Угловой
36'
Nagano Parceiro - Угловой
37'
Nagano Parceiro - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Осака - Угловой
60'
Nagano Parceiro - Угловой
67'
Осака - Угловой
68'
Осака - Угловой
75'
Nagano Parceiro - Угловой
77'
Nagano Parceiro - Угловой
83'
Nagano Parceiro - Угловой
88'
Nagano Parceiro - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Нагано Парсейро — Осака
История последних встреч
Нагано Парсейро
Осака
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.11.2025
Осака
3:0
Нагано Парсейро
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
25
32
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу