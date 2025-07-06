Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Нагано Парсейро - Осака 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига Джей-3: Нагано ПарсейроОсака, 19 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Minami Nagano Sports Park Stadium.

МСК, 19 тур, Стадион: Minami Nagano Sports Park Stadium
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Нагано Парсейро
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Осака
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Осака - Угловой
26'
Угловой
Осака - Угловой
27'
Угловой
Осака - Угловой
36'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
36'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
37'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
47'
Угловой
Осака - Угловой
60'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
67'
Угловой
Осака - Угловой
68'
Угловой
Осака - Угловой
75'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
77'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
83'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
88'
Угловой
Nagano Parceiro - Угловой
Превью матча Нагано Парсейро — Осака

История последних встреч

Нагано Парсейро
Нагано Парсейро
Осака
Нагано Парсейро
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.11.2025
Осака
Осака
3:0
Нагано Парсейро
Нагано Парсейро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нагано Парсейро Нагано Парсейро
46%
Осака Осака
54%
Атаки
25
32
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
3
0
