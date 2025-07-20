20.07.2025
Смотреть онлайн Фукушима - Рюкю 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3: Фукушима — Рюкю, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Toho Stadium.
МСК, 21 тур, Стадион: Toho Stadium
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Текстовая трансляция
6'
Рюкю - Угловой
7'
Рюкю - Угловой
11'
Фукушима - Угловой
14'
Рюкю - Угловой
17'
Рюкю - Угловой
20'
Рюкю - 1-ый Гол
21'
Фукушима - Угловой
22'
Фукушима - Угловой
22'
Фукушима - 2-ой Гол
38'
Фукушима - 3-ий Гол
45'
Рюкю - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
64'
Фукушима - Угловой
66'
Фукушима - Угловой
71'
Рюкю - 4-ый Гол
74'
Фукушима - 5-ый Гол
86'
Рюкю - Угловой
90+3'
Рюкю - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3
Превью матча Фукушима — Рюкю
Статистика матча
