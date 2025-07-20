Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Фукушима - Рюкю 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига Джей-3: ФукушимаРюкю, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Toho Stadium.

МСК, 21 тур, Стадион: Toho Stadium
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Фукушима
22'
38'
74'
Завершен
3 : 3
20 июля 2025
Рюкю
20'
71'
90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Рюкю icon
20'
Фукушима icon
22'
Фукушима icon
38'
Счет после первого тайма 2:1
Рюкю icon
71'
Фукушима icon
74'
Рюкю icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Рюкю - Угловой
7'
Угловой
Рюкю - Угловой
11'
Угловой
Фукушима - Угловой
14'
Угловой
Рюкю - Угловой
17'
Угловой
Рюкю - Угловой
20'
Рюкю - 1-ый Гол
21'
Угловой
Фукушима - Угловой
22'
Угловой
Фукушима - Угловой
22'
Фукушима - 2-ой Гол
38'
Фукушима - 3-ий Гол
45'
Угловой
Рюкю - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
64'
Угловой
Фукушима - Угловой
66'
Угловой
Фукушима - Угловой
71'
Рюкю - 4-ый Гол
74'
Фукушима - 5-ый Гол
86'
Угловой
Рюкю - Угловой
90+3'
Рюкю - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Фукушима — Рюкю

Статистика матча

Владение мячом
Фукушима Фукушима
38%
Рюкю Рюкю
62%
Атаки
94
107
Угловые
5
6
Фолы
2
7
Удары (всего)
5
4
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
7
8
Комментарии к матчу
