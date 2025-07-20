20.07.2025
Смотреть онлайн Тошиги - Сагамихара 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3: Тошиги — Сагамихара, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tochigi Green Stadium.
МСК, 21 тур, Стадион: Tochigi Green Stadium
Футбол. Япония. Лига Джей-3
Тошиги
1'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
Сагамихара
16'
90+3'
Тошиги
1'
Сагамихара
16'
Счет после первого тайма 1:1
Сагамихара
90+3'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
1'
Тошиги - 1-ый Гол
5'
Сагамихара - Угловой
16'
Сагамихара - Угловой
16'
Сагамихара - 2-ой Гол
20'
Тошиги - Угловой
28'
Тошиги - Угловой
30'
Тошиги - Угловой
36'
Тошиги - Угловой
45+4'
Сагамихара - Угловой
55'
Тошиги - Угловой
63'
Тошиги - Угловой
69'
Сагамихара - Угловой
76'
Тошиги - Угловой
88'
Тошиги - Угловой
88'
Тошиги - Угловой
90+1'
Сагамихара - Угловой
90+3'
Сагамихара - 3-ий Гол
Превью матча Тошиги — Сагамихара
Статистика матча
Владение мячом
62%
38%
Атаки
94
60
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу