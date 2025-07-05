Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Консадоле Саппоро - Ренофа 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония - Джей-лига 2: Консадоле СаппороРенофа, --- . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Саппоро.

МСК, ---, Стадион: Саппоро
Футбол. Япония - Джей-лига 2
Консадоле Саппоро
45+1'
Завершен
1 : 0
05 июля 2025
Ренофа
Смотреть онлайн
Hokkaido Консадоле Саппоро icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Hokkaido Консадоле Саппоро - Угловой
19'
Угловой
Ренофа - Угловой
30'
Угловой
Ренофа - Угловой
36'
Угловой
Hokkaido Консадоле Саппоро - Угловой
36'
Угловой
Hokkaido Консадоле Саппоро - Угловой
45+1'
Hokkaido Консадоле Саппоро - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
51'
Угловой
Ренофа - Угловой
63'
Угловой
Ренофа - Угловой
68'
Угловой
Hokkaido Консадоле Саппоро - Угловой
70'
Угловой
Ренофа - Угловой
80'
Угловой
Ренофа - Угловой
82'
Угловой
Hokkaido Консадоле Саппоро - Угловой
83'
Угловой
Ренофа - Угловой
90+1'
Угловой
Hokkaido Консадоле Саппоро - Угловой
90+5'
Угловой
Hokkaido Консадоле Саппоро - Угловой
90+7'
Угловой
Ренофа - Угловой
90+8'
Угловой
Ренофа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2

Превью матча Консадоле Саппоро — Ренофа

Команда Консадоле Саппоро в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.

Статистика матча

Владение мячом
Консадоле Саппоро Консадоле Саппоро
51%
Ренофа Ренофа
49%
Атаки
100
108
Угловые
7
9
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
9
4
Комментарии к матчу
