Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония - Джей-лига 2: Роассо — Джубило, --- . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе EGAO Kenko Stadium.
МСК, ---, Стадион: EGAO Kenko Stadium
Футбол. Япония - Джей-лига 2
Текстовая трансляция
17'
Роассо - Угловой
20'
Роассо - Угловой
45+3'
Джубило - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Роассо - Угловой
56'
Джубило - Угловой
56'
Джубило - Угловой
58'
Джубило - Угловой
61'
Роассо - 1-ый Гол
69'
Роассо - Угловой
75'
Роассо - 2-ой Гол
82'
Роассо - Угловой
83'
Роассо - Угловой
90'
Джубило - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Роассо — Джубило
Статистика матча
Комментарии к матчу