Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Хуачипато - Икике 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: ХуачипатоИкике, 25 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лас Хигуэрас. Судить этот матч будет Victor Abarzua.

МСК, 25 тур, Стадион: Лас Хигуэрас
Chile Liga de Primera
Хуачипато
Santiago Silva 54'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Икике
Альваро Рамос 66'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Santiago Silva icon
54'
Альваро Рамос icon
66'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Икике - Угловой
24'
Угловой
Хуачипато - Угловой
27'
Угловой
Икике - Угловой
36'
Угловой
Хуачипато - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
54'
Угловой
Хуачипато - Угловой
54'
Santiago Silva - 1-ый Гол
61'
Угловой
Хуачипато - Угловой
66'
Альваро Рамос - 2-ой Гол
69'
Угловой
Икике - Угловой
70'
Угловой
Хуачипато - Угловой
87'
Угловой
Хуачипато - Угловой
90+1'
Угловой
Икике - Угловой
90+3'
Угловой
Икике - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1

Превью матча Хуачипато — Икике

Команда Хуачипато в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-17. Команда Икике, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-22. Команда Хуачипато в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Икике забивает 1, пропускает 2.

Хуачипато Хуачипато
25
Уругвай
Rodrigo Odriozola
24
Чили
Maicol Leon
13
Аргентина
Renzo Malanca
5
Чили
Рафаэль Карока
26
Чили
Leandro Diaz
44
Чили
Николас Варгас
28
Чили
Maximiliano Gutierrez
8
Уругвай
Santiago Silva
20
Чили
Джимми Мартинес
23
Парагвай
Cris Martinez
9
Аргентина
Lionel Altamirano
Тренер
Чили
Jaime Garcia
Икике Икике
22
Аргентина
Leandro Requena
4
Чили
Dilan Rojas
6
Чили
Луис Касанова
31
Аргентина
Salvador Sanchez
14
Чили
Мисаел Давила
20
Чад
Diego Orellana
26
Парагвай
Marcos Gomez
11
Чили
Альваро Рамос
28
Аргентина
Agustín Venezia
10
Чили
Эдсон Пуч
17
Чили
Cesar Gonzalez
Тренер
Чили
Фернандо Диаз

Статистика матча

Владение мячом
Хуачипато Хуачипато
62%
Икике Икике
38%
Атаки
82
88
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Abarzua (Чили).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Victor Abarzua назначал пенальти

Игры 25 тур
28.10.2025
Коло Коло
2:2
Депортес Лимаче
Завершен
27.10.2025
Ла Калера
3:0
Нубленсе
Завершен
26.10.2025
Кобресаль
1:0
Юнион Эспаньола
Завершен
26.10.2025
Универсидад Католика
1:0
У. Де Чили
Завершен
25.10.2025
Хуачипато
1:1
Икике
Завершен
25.10.2025
Серена
2:1
Аудакс
Завершен
24.10.2025
Палестино
2:1
Эвертон
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
28 Ноября
17:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA