Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera : Хуачипато — Икике , 25 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лас Хигуэрас . Судить этот матч будет Victor Abarzua .

Превью матча Хуачипато — Икике

Команда Хуачипато в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-17. Команда Икике, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-22. Команда Хуачипато в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Икике забивает 1, пропускает 2.