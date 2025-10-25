Смотреть онлайн Хуачипато - Икике 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Хуачипато — Икике, 25 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лас Хигуэрас. Судить этот матч будет Victor Abarzua.
Превью матча Хуачипато — Икике
Команда Хуачипато в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-17. Команда Икике, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-22. Команда Хуачипато в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Икике забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Victor Abarzua (Чили).
За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Victor Abarzua назначал пенальти