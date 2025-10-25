Смотреть онлайн Серена - Аудакс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Серена — Аудакс, 25 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Портада. Судить этот матч будет Nicolas Millas.
Превью матча Серена — Аудакс
Команда Серена в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-17. Команда Аудакс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-22. Команда Серена в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аудакс забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nicolas Millas (Чили).
За последние 2 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (1 из 2 матчей) Nicolas Millas назначал пенальти