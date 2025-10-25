Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Серена - Аудакс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: СеренаАудакс, 25 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Портада. Судить этот матч будет Nicolas Millas.

МСК, 25 тур, Стадион: Ла Портада
Chile Liga de Primera
Серена
Эдуардо Варгас 45+3'
Эдуардо Варгас 55'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Аудакс
Franco Troyansky 64'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Джейссон Варгас icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Джейссон Варгас icon
55'
Franco Troyansky icon
64'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Аудакс - Угловой
17'
Угловой
Серена - Угловой
23'
Аудакс - Незабитый пенальти
45+3'
Джейссон Варгас - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
55'
Джейссон Варгас - 2-ой Гол
64'
Franco Troyansky - 3-ий Гол
69'
Угловой
Серена - Угловой
71'
Угловой
Аудакс - Угловой
76'
Угловой
Аудакс - Угловой
76'
Угловой
Аудакс - Угловой
84'
Угловой
Аудакс - Угловой
90+2'
Угловой
Аудакс - Угловой
90+7'
Угловой
Аудакс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1

Превью матча Серена — Аудакс

Команда Серена в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-17. Команда Аудакс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-22. Команда Серена в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аудакс забивает 2, пропускает 2.

Серена Серена
1
Чили
Eryin Sanhueza
26
Чили
Fernando Dinamarca
22
Уругвай
Joaquin Fernandez
5
Чили
Lucas Alarcon
23
Чили
Matias Pinto
3
Аргентина
Nicolas Ferreyra
17
Чили
Juan Fuentes
8
Чили
Manuel Rivera
18
Уругвай
Sebastian Gallegos
9
Чили
Esteban Moreira
10
Чили
Джейссон Варгас
Тренер
Аргентина
Mario Sciacqua
Аудакс Аудакс
1
Чили
Tomas Ahumada
2
Чили
Oliver Rojas
4
Чили
Daniel Pina
22
Чили
Jorge Espejo
23
Чили
Esteban Matus
8
Чили
Marco Collao
11
Аргентина
Alessandro Riep
24
Чили
Nicolas Orellana
9
Аргентина
Lautaro Palacios
17
Чили
Эдуардо Варгас
20
Парагвай
Luis Riveros
Тренер
Чили
Juan Jose Ribera

Статистика матча

Владение мячом
Серена Серена
43%
Аудакс Аудакс
57%
Атаки
70
91
Угловые
2
7
Фолы
10
13
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nicolas Millas (Чили).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Nicolas Millas назначал пенальти

Игры 25 тур
28.10.2025
Коло Коло
2:2
Депортес Лимаче
Завершен
27.10.2025
Ла Калера
3:0
Нубленсе
Завершен
26.10.2025
Кобресаль
1:0
Юнион Эспаньола
Завершен
26.10.2025
Универсидад Католика
1:0
У. Де Чили
Завершен
25.10.2025
Хуачипато
1:1
Икике
Завершен
25.10.2025
Серена
2:1
Аудакс
Завершен
24.10.2025
Палестино
2:1
Эвертон
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA