Смотреть онлайн Ла Калера - Нубленсе 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Ла Калера — Нубленсе, 25 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Судить этот матч будет Matias Assadi.
Превью матча Ла Калера — Нубленсе
Команда Ла Калера в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-21. Команда Нубленсе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Ла Калера в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Нубленсе забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Matias Assadi (Чили).
За последние 1 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Matias Assadi назначал пенальти