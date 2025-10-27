Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Ла Калера - Нубленсе 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Ла КалераНубленсе, 25 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Судить этот матч будет Matias Assadi.

МСК, 25 тур, Стадион: Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar
Chile Liga de Primera
Ла Калера
Sebastian Saez 7'
Leandro Diaz 72'
Camilo Moya 90'
Завершен
3 : 0
27 октября 2025
Нубленсе
Sebastian Saez icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Leandro Diaz icon
72'
Camilo Moya icon
90'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
7'
Sebastian Saez - 1-ый Гол
41'
Угловой
Ла Калера - Угловой
45+5'
Угловой
Ла Калера - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Угловой
Нубленсе - Угловой
55'
Угловой
Нубленсе - Угловой
68'
Угловой
Нубленсе - Угловой
71'
Угловой
Ла Калера - Угловой
72'
Leandro Diaz - 2-ой Гол
86'
Угловой
Нубленсе - Угловой
90'
Camilo Moya - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Ла Калера — Нубленсе

Команда Ла Калера в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-21. Команда Нубленсе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Ла Калера в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Нубленсе забивает 1, пропускает 1.

Ла Калера Ла Калера
1
Чили
Jorge Pena
2
Чили
Javier Saldias Cea
6
Чили
Фелипе Кампос
25
Чили
Christopher Felipe Díaz Peña
14
Аргентина
Nahuel Brunet
16
Уругвай
Кевин Мендес
21
Уругвай
Agustin Alvarez
5
Чили
Camilo Moya
29
Чили
Joaquin Soto
11
Аргентина
Sebastian Saez
9
Аргентина
Leandro Benegas
Тренер
Аргентина
Martin Cicotello
Нубленсе Нубленсе
1
Уругвай
Никола Перез
16
Чили
Diego Sanhueza
5
Чили
Esteban Valencia
6
Аргентина
Pablo Calderon
14
Чили
Giovanni Campusano
4
Чили
Osvaldo Bosso
20
Аргентина
Federico Mateos
7
Чили
Bayron Oyarzo
28
Чили
Lucas Molina Canto
12
Чили
Patricio Rubio
22
Чили
Matias Plaza
Тренер
Чили
Ronald Fuentes

Статистика матча

Владение мячом
Ла Калера Ла Калера
40%
Нубленсе Нубленсе
60%
Атаки
56
133
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Matias Assadi (Чили).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Matias Assadi назначал пенальти

Игры 25 тур
28.10.2025
Коло Коло
2:2
Депортес Лимаче
Завершен
27.10.2025
Ла Калера
3:0
Нубленсе
Завершен
26.10.2025
Кобресаль
1:0
Юнион Эспаньола
Завершен
26.10.2025
Универсидад Католика
1:0
У. Де Чили
Завершен
25.10.2025
Хуачипато
1:1
Икике
Завершен
25.10.2025
Серена
2:1
Аудакс
Завершен
24.10.2025
Палестино
2:1
Эвертон
Завершен
Комментарии к матчу
