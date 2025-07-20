Смотреть онлайн Кашима Антлерс - Кашива Рейсол 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Кашима Антлерс — Кашива Рейсол, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kashima Soccer Stadium. Судить этот матч будет Hiroyuki Kimura.
Превью матча Кашима Антлерс — Кашива Рейсол
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hiroyuki Kimura (Япония).
За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Hiroyuki Kimura назначал пенальти