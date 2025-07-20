Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Кашима Антлерс - Кашива Рейсол 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Кашима АнтлерсКашива Рейсол, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kashima Soccer Stadium. Судить этот матч будет Hiroyuki Kimura.

МСК, 24 тур, Стадион: Kashima Soccer Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Кашима Антлерс
Leo Ceara 5'
Наомичи Уеда 39'
Yuta Matsumura 90+4'
Завершен
3 : 2
20 июля 2025
Кашива Рейсол
Tomoya Koyamatsu 43'
Yusuke Segawa 76'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Leo Ceara icon
5'
Наомичи Уеда icon
39'
Tomoya Koyamatsu icon
43'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,3
Yusuke Segawa icon
76'
Yuta Matsumura icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,3
Текстовая трансляция
5'
Leo Ceara - 1-ый Гол
39'
Наомичи Уеда - 2-ой Гол
43'
Tomoya Koyamatsu - 3-ий Гол забит с передачи Yuki Kakita
Счет после первого тайма 2:1 : 1,3
67'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
69'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
76'
Yusuke Segawa - 4-ый Гол забит с передачи Nobuteru Nakagawa
85'
Кашива Рейсол - Незабитый пенальти
90+4'
Yuta Matsumura - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,3

Превью матча Кашима Антлерс — Кашива Рейсол

Кашима Антлерс Кашима Антлерс
1
Япония
Tomoki Hayakawa
22
Япония
Kimito Nono
55
Япония
Наомичи Уеда
3
Южная Корея
Kim Tae-hyeon
7
Япония
Ryoya Ogawa
25
Япония
Ryuta Koike
6
Япония
Кенто Мисао
20
Япония
Yu Funabashi
77
Сербия
Александер Цаврич
40
Япония
Yuma Suzuki
9
Бразилия
Leo Ceara
Тренер
Япония
Toru Oniki
Кашива Рейсол Кашива Рейсол
25
Япония
Ресуке Кодзима
42
Wataru Harada
4
Япония
Taiyo Koga
2
Япония
Hiromu Mitsumaru
24
Япония
Tojiro Kubo
6
Япония
Yuto Yamada
39
Япония
Nobuteru Nakagawa
14
Япония
Tomoya Koyamatsu
8
Япония
Yoshio Koizumi
11
Япония
Masaki Watai
18
Япония
Yuki Kakita
Тренер
Испания
Ricardo Rodriguez

Статистика матча

Владение мячом
Кашима Антлерс Кашима Антлерс
32%
Кашива Рейсол Кашива Рейсол
68%
Атаки
93
110
Угловые
0
2
Фолы
6
12
Удары (всего)
5
12
Удары мимо ворот
3
14
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hiroyuki Kimura (Япония).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Hiroyuki Kimura назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Металлург Металлург
19 Января
12:15
СКА СКА
Динамо Минск Динамо Минск
19 Января
19:30
Локомотив Локомотив
Торпедо Торпедо
19 Января
19:00
Адмирал Адмирал
AK Барс AK Барс
19 Января
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Северсталь Северсталь
19 Января
19:30
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
19 Января
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Югра ХК Югра
19 Января
18:30
Эльче Эльче
Севилья Севилья
19 Января
23:00
Лацио Лацио
Комо Комо
19 Января
22:45
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
19 Января
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA