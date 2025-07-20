Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Симидзу С-Палс - Йокогама 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Симидзу С-ПалсЙокогама, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе IAI Stadium Nihondaira. Судить этот матч будет Shu Kawamata.

МСК, 24 тур, Стадион: IAI Stadium Nihondaira
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Симидзу С-Палс
Joao Victor Capixaba 59'
Hikaru Nakahara 72'
Завершен
2 : 0
20 июля 2025
Йокогама
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Joao Victor Capixaba icon
59'
Hikaru Nakahara icon
72'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Симидзу С-Палс - Угловой
27'
Угловой
Симидзу С-Палс - Угловой
36'
Угловой
Симидзу С-Палс - Угловой
36'
Угловой
Симидзу С-Палс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Симидзу С-Палс - Угловой
55'
Угловой
Симидзу С-Палс - Угловой
59'
Joao Victor Capixaba - 1-ый Гол
68'
Угловой
Симидзу С-Палс - Угловой
72'
Hikaru Nakahara - 2-ой Гол забит с передачи Шиня Яджима
90'
Угловой
Йокогама - Угловой
90+2'
Угловой
Симидзу С-Палс - Угловой
90+6'
Угловой
Йокогама - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1

Превью матча Симидзу С-Палс — Йокогама

Симидзу С-Палс Симидзу С-Палс
16
Япония
Togo Umeda
4
Япония
Sodai Hasukawa
66
Япония
Jelani Reshaun Sumiyoshi
25
Бразилия
Mateus Brunetti
14
Япония
Reon Yamahara
36
Япония
Zento Uno
98
Бразилия
Matheus Bueno
7
Бразилия
Joao Victor Capixaba
19
Япония
Kai Matsuzaki
33
Япония
Такаси Инуи
23
Япония
Koya Kitagawa
Тренер
Япония
Тадахиро Акиба
Йокогама Йокогама
21
Япония
Akinori Ichikawa
16
Япония
Makito Ito
2
Япония
Boniface Uduka
5
Япония
Акито Фукумори
8
Япония
Towa Yamane
4
Бразилия
Yuri
76
Япония
Кота Ямада
48
Япония
Kaili Shimbo
6
Япония
Йошиаки Комай
33
Япония
Keisuke Muroi
91
Бразилия
Lukian
Тренер
Япония
Shuhei Yomoda

Статистика матча

Владение мячом
Симидзу С-Палс Симидзу С-Палс
65%
Йокогама Йокогама
35%
Атаки
120
80
Угловые
8
2
Фолы
9
6
Удары (всего)
5
7
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Shu Kawamata (Япония).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 5 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Shu Kawamata назначал пенальти

Комментарии к матчу
