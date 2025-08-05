Смотреть онлайн Дельфин - Vinotinto Ecuador 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Дельфин — Vinotinto Ecuador, 23 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Alex Fabricio Cajas Torres.
Превью матча Дельфин — Vinotinto Ecuador
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alex Fabricio Cajas Torres (Эквадор).
За последние 13 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Alex Fabricio Cajas Torres назначал пенальти