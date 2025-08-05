Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Дельфин - Vinotinto Ecuador 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: ДельфинVinotinto Ecuador, 23 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Alex Fabricio Cajas Torres.

МСК, 23 тур, Стадион: Эстадио Жоцай
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Дельфин
Erick Mendoza 2'
Jeremias Perez Tica 47'
Erick Mendoza 52'
Erick Mendoza 52'
Завершен
3 : 3
05 августа 2025
Vinotinto Ecuador
Rafael Monti Azpiazu 26'
Rafael Monti Azpiazu 70'
Ромарио Ибарра 75'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Erick Mendoza icon
2'
Rafael Monti Azpiazu icon
26'
Счет после первого тайма 1:1
Jeremias Perez Tica icon
47'
Erick Mendoza icon
52'
Erick Mendoza icon
52'
Rafael Monti Azpiazu icon
70'
Ромарио Ибарра icon
75'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
2'
Erick Mendoza - 1-ый Гол
5'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
13'
Угловой
Дельфин - Угловой
19'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
22'
Угловой
Дельфин - Угловой
26'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
26'
Rafael Monti Azpiazu - 2-ой Гол
43'
Угловой
Дельфин - Угловой
44'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Jeremias Perez Tica - 3-ий Гол
49'
Угловой
Дельфин - Угловой
52'
Erick Mendoza - 4-ый Гол
52'
Erick Mendoza - 4-ый Гол
53'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
69'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
70'
Rafael Monti Azpiazu - 5-ый Гол
75'
Ромарио Ибарра - 6-ый Гол
78'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
83'
Угловой
Дельфин - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Дельфин — Vinotinto Ecuador

Дельфин Дельфин
18
Аргентина
Jeremias Perez Tica
1
Эквадор
Brian Heras
55
Эквадор
Maikel Reyes
5
Аргентина
Nahuel Gallardo
3
Эквадор
Jerry Parrales
26
Эквадор
Jean Estacio
29
Эквадор
Carlos Cuero
25
Эквадор
Edilson Alejandro Cabeza Almeida
24
Аргентина
Joaquin Leon
10
Эквадор
Erick Mendoza
7
Эквадор
Эдисон Вега
Тренер
Эквадор
Патрисио Уррутиа
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
4
Аргентина
Алан Максимильяно Агуйрре
77
Эквадор
Ромарио Ибарра
5
Эквадор
K Coba
25
Аргентина
Lisandro Mitre
30
Эквадор
Madison Julio
10
Эквадор
Данни Луна
17
Аргентина
Rafael Monti Azpiazu
18
Эквадор
Kevin Ushina
26
Эквадор
Edison Tito Hernandez Montano
22
Эквадор
Edwin Rodriguez
36
Gian Nardelli
Тренер
Juan Grabowski

Статистика матча

Владение мячом
Дельфин Дельфин
52%
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
48%
Атаки
111
93
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alex Fabricio Cajas Torres (Эквадор).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Alex Fabricio Cajas Torres назначал пенальти

Комментарии к матчу
