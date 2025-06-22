Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Макара - Vinotinto Ecuador 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: МакараVinotinto Ecuador, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Беллависта. Судить этот матч будет Lenin Quinonez.

МСК, Квалификационный Раунд 4, Стадион: Эстадио Беллависта
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Макара
Angel Ledesma 37'
Завершен
1 : 0
22 июня 2025
Vinotinto Ecuador
Angel Ledesma icon
37'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Макара - Угловой
8'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
10'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
11'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
11'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
21'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
37'
Angel Ledesma - 1-ый Гол
43'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
59'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
66'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
69'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
90+3'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2

Превью матча Макара — Vinotinto Ecuador

Макара Макара
19
Эквадор
Adolfo Munoz
6
Эквадор
Bryan Caicedo
1
Аргентина
Cristian Nicolas Correa
27
Эквадор
Jordan Mohor
21
Эквадор
Angel Ledesma
70
Уругвай
Pablo Matias Gonzalez Maciel
9
Уругвай
Maximiliano Juambeltz
23
Эквадор
Edwin Mesa
14
Венесуэла
Jose Luis Marrufo
16
Эквадор
Jose Cazares
15
Эквадор
Martin Tello
Тренер
Уругвай
Гильермо Сангуинетти
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
2
Iago Iriarte
17
Аргентина
Rafael Monti Azpiazu
4
Аргентина
Алан Максимильяно Агуйрре
25
Аргентина
Lisandro Mitre
15
Венесуэла
Christian Adan Larotonda Adan
11
Эквадор
Madison Ariel Mina Ibarra
10
Эквадор
Данни Луна
36
Gian Nardelli
18
Эквадор
Kevin Ushina
40
Эквадор
Francisco Mera
23
Эквадор
T Gomez
Тренер
Juan Grabowski

Статистика матча

Владение мячом
Макара Макара
38%
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
62%
Атаки
79
109
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
2
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lenin Quinonez (Эквадор).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Lenin Quinonez назначал пенальти

Комментарии к матчу
