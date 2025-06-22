Смотреть онлайн Макара - Vinotinto Ecuador 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Макара — Vinotinto Ecuador, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Беллависта. Судить этот матч будет Lenin Quinonez.
Превью матча Макара — Vinotinto Ecuador
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lenin Quinonez (Эквадор).
За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Lenin Quinonez назначал пенальти