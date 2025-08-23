Смотреть онлайн Либертад Лоха - Аукас 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Либертад Лоха — Аукас, 26 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Federativo Reina del Cisne. Судить этот матч будет Robert Cabrera.
Превью матча Либертад Лоха — Аукас
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Robert Cabrera (Эквадор).
За последние 10 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 7 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Robert Cabrera назначал пенальти