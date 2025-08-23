Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Либертад Лоха - Аукас 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Либертад ЛохаАукас, 26 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Federativo Reina del Cisne. Судить этот матч будет Robert Cabrera.

МСК, 26 тур, Стадион: Estadio Federativo Reina del Cisne
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Либертад Лоха
Завершен
3 : 2
23 августа 2025
Аукас
Walberto Caicedo 9'
John Ontaneda 45+2'
Walberto Caicedo 50'
Jorge Almagro 56'
Walberto Caicedo 69'
Walberto Caicedo icon
9'
John Ontaneda icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
Walberto Caicedo icon
50'
Jorge Almagro icon
56'
Walberto Caicedo icon
69'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
9'
Walberto Caicedo - 1-ый Гол
14'
Угловой
Аукас - Угловой
22'
Угловой
Аукас - Угловой
23'
Угловой
Аукас - Угловой
25'
Угловой
Аукас - Угловой
31'
Угловой
Аукас - Угловой
40'
Угловой
Libertad FC - Угловой
45+2'
John Ontaneda - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Аукас - Угловой
49'
Угловой
Libertad FC - Угловой
50'
Walberto Caicedo - 3-ий Гол
56'
Jorge Almagro - 4-ый Гол
62'
Угловой
Libertad FC - Угловой
66'
Угловой
Аукас - Угловой
69'
Walberto Caicedo - 5-ый Гол
74'
Угловой
Аукас - Угловой
79'
Угловой
Аукас - Угловой
90+6'
Угловой
Аукас - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Либертад Лоха — Аукас

Либертад Лоха Либертад Лоха
3
Эквадор
Kevin Becerra
4
Эквадор
Ronny Biojo
6
Эквадор
Orlin Quinonez
8
Эквадор
Wilter Ayovi
45
Эквадор
Leonel Nazareno
36
Эквадор
Ariel Garcia
70
Эквадор
Yerlin Quinonez
7
Эквадор
Ivan Zambrano
19
Эквадор
Eber Caicedo
30
Эквадор
Jostin Bravo
37
Эквадор
Carlos Arboleda
Тренер
Эквадор
Juan Leon
Аукас Аукас
27
Аргентина
Ulises Albano Ciccioli
16
Парагвай
Carlos Rolon
18
Эквадор
Jorge Almagro
25
Эквадор
Renny Jaramillo
32
Эквадор
Hamilton Piedra
17
Эквадор
Cristopher Zambrano
3
Эквадор
John Ontaneda
8
Эквадор
Angelo Mina
10
Эквадор
Michael Carcelen
2
Эквадор
Estalin Segura
15
Эквадор
Jonnathan Mina
Тренер
Аргентина
Габриэль Перейра

Статистика матча

Владение мячом
Либертад Лоха Либертад Лоха
52%
Аукас Аукас
48%
Атаки
96
98
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Robert Cabrera (Эквадор).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 7 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Robert Cabrera назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA