Превью матча Депортес Лимаче — Ла Калера

Команда Депортес Лимаче в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 декабря 2025 на поле команды Ла Калера, в том матче победу одержали гостьи.