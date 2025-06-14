Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Депортес Лимаче - Ла Калера 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Депортес ЛимачеЛа Калера, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипаль Лусио Фарина Фернандес. Судить этот матч будет Dione Rissios.

МСК, 14 тур, Стадион: Стадион Мунисипаль Лусио Фарина Фернандес
Chile Liga de Primera
Депортес Лимаче
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Ла Калера
Sebastian Saez 63'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Sebastian Saez icon
63'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Текстовая трансляция
27'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
40'
Угловой
Ла Калера - Угловой
45'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
55'
Угловой
Ла Калера - Угловой
63'
Sebastian Saez - 1-ый Гол
68'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
73'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
79'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3

Превью матча Депортес Лимаче — Ла Калера

Команда Депортес Лимаче в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 декабря 2025 на поле команды Ла Калера, в том матче победу одержали гостьи.

Депортес Лимаче Депортес Лимаче
1
Чили
Matias Borquez
2
Аргентина
Augusto Ezequiel Aguirre
18
Чили
Николас
24
Чили
Альфонсо Парот
31
Чили
Bastian Patricio Alejandro Silva
13
Аргентина
Francisco Romero
34
Чили
Сезар Пинарес
25
Чили
Misael Llanten
9
Nelson Da Silva
10
Венесуэла
Luis Alejandro Guerra Romero
19
Чили
Daniel Castro
Тренер
Чили
Victor Rivero
Ла Калера Ла Калера
1
Чили
Jorge Pena
2
Чили
Javier Saldias Cea
4
Чили
Diego Ulloa
6
Чили
Фелипе Кампос
14
Аргентина
Nahuel Brunet
24
Чили
Felipe Yanez
25
Чили
Christopher Felipe Díaz Peña
5
Чили
Camilo Moya
23
Чили
Juan Enrique Mendez
11
Аргентина
Sebastian Saez
27
Чили
Ignacio Mesias
Тренер
Аргентина
Walter Oscar Lemma

История последних встреч

Депортес Лимаче
Депортес Лимаче
Ла Калера
Депортес Лимаче
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.12.2025
Ла Калера
Ла Калера
0:1
Депортес Лимаче
Депортес Лимаче
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортес Лимаче Депортес Лимаче
55%
Ла Калера Ла Калера
45%
Атаки
108
88
Угловые
5
2
Фолы
10
10
Удары (всего)
13
5
Удары мимо ворот
11
9
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Dione Rissios ().

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Dione Rissios назначал пенальти

Комментарии к матчу
