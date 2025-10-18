Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Депортес Лимаче - Кобресаль 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Депортес ЛимачеКобресаль, 24 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Gustavo Ocaranza. Судить этот матч будет Miguel Araos Riquelme.

МСК, 24 тур, Стадион: Estadio Gustavo Ocaranza
Chile Liga de Primera
Депортес Лимаче
Pons 30'
Castro 43'
Завершен
2 : 0
18 октября 2025
Кобресаль
Pons - Депортес Лимаче icon
30'
Castro - Депортес Лимаче icon
43'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,4
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
21'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
25'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
30'
Pons - 1-ый Гол
40'
Депортес Лимаче - Незабитый пенальти
43'
Castro - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
51'
Угловой
Кобресаль - Угловой
53'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
54'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
54'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
77'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
90+5'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,4

Превью матча Депортес Лимаче — Кобресаль

Команда Депортес Лимаче в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-14. Команда Кобресаль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Депортес Лимаче в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кобресаль забивает 1, пропускает 1.

Депортес Лимаче Депортес Лимаче
1
Чили
Matias Borquez
2
Аргентина
Augusto Ezequiel Aguirre
3
Аргентина
Gonzalo Ezequiel Paz
23
Чили
Guillermo Pacheco
24
Чили
Альфонсо Парот
13
Аргентина
Francisco Romero
25
Чили
Misael Llanten
31
Чили
Bastian Patricio Alejandro Silva
34
Чили
Сезар Пинарес
10
Венесуэла
Luis Alejandro Guerra Romero
29
Аргентина
Facundo Pons
Тренер
Чили
Victor Rivero
Кобресаль Кобресаль
12
Чили
Alejandro Santander
17
Чили
Cristopher Barrera
20
Чили
Jose Tiznado
32
Аргентина
Christian Damian Moreno
8
Чили
Алехандро Маркез
15
Чили
Vicente Fernandez
7
Панама
Cesar Augusto Yanis Velasco
10
Чили
Jorge Henriquez
18
Чили
Cesar Munder
19
Чили
Sergio Carrasco
14
Аргентина
F Trinanes
Тренер
Чили
Gustavo Huerta Araya

Статистика матча

Владение мячом
Депортес Лимаче Депортес Лимаче
59%
Кобресаль Кобресаль
41%
Атаки
0
0
Угловые
8
1
Фолы
9
14
Удары (всего)
13
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Miguel Araos Riquelme (Чили).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 5 красных (в среднем 1.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Miguel Araos Riquelme назначал пенальти

Игры 24 тур
19.10.2025
Эвертон
0:3
Универсидад Католика
Завершен
18.10.2025
Депортес Лимаче
2:0
Кобресаль
Завершен
18.10.2025
Аудакс
4:3
Ла Калера
Завершен
13.10.2025
У. Де Чили
2:1
Палестино
Завершен
12.10.2025
Юнион Эспаньола
4:2
Хуачипато
Завершен
Комментарии к матчу
