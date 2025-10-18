Смотреть онлайн Депортес Лимаче - Кобресаль 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Депортес Лимаче — Кобресаль, 24 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Gustavo Ocaranza. Судить этот матч будет Miguel Araos Riquelme.
Превью матча Депортес Лимаче — Кобресаль
Команда Депортес Лимаче в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-14. Команда Кобресаль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Депортес Лимаче в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кобресаль забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Miguel Araos Riquelme (Чили).
За последние 4 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 5 красных (в среднем 1.3 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Miguel Araos Riquelme назначал пенальти