24.08.2025

Смотреть онлайн Манта - Депортиво Куэнка 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: МантаДепортиво Куэнка, 26 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Alex Fabricio Cajas Torres.

МСК, 26 тур, Стадион: Эстадио Жоцай
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Манта
Завершен
0 : 1
24 августа 2025
Депортиво Куэнка
Luis Gustavino 82'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Luis Gustavino icon
82'
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
12'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
19'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
27'
Угловой
Манта - Угловой
36'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
37'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
47'
Угловой
Манта - Угловой
55'
Угловой
Манта - Угловой
73'
Манта - Незабитый пенальти
82'
Luis Gustavino - 1-ый Гол
90+1'
Угловой
Депортиво Куэнка - Угловой
90+2'
Угловой
Манта - Угловой
90+5'
Угловой
Манта - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,3

Превью матча Манта — Депортиво Куэнка

Манта Манта
24
Аргентина
Braian Uriel Ramirez
16
Эквадор
Dagner Quintero
19
Эквадор
Jostin Alman
38
Эквадор
Mateo Ortiz
6
Эквадор
Liberman Torres
12
Эквадор
Felix Zambrano
21
Уругвай
Gaston Bartora
14
Эквадор
Jeremy Mina
85
Уругвай
Facundo Ospitaleche
10
Эквадор
Christian Aleman
9
Эквадор
Daniel Valencia
Тренер
Эквадор
Эфрен Мера
Депортиво Куэнка Депортиво Куэнка
1
Аргентина
Brian Bustos
16
Эквадор
Luis Gustavino
21
Эквадор
Stalin Morocho
11
Эквадор
Луис Эступиан
18
Эквадор
Mateo Piedra
6
Аргентина
Eugenio Raggio
32
Колумбия
Kliver Moreno
43
Эквадор
Jorge Ordonez
30
Аргентина
Mateo Maccari
19
Аргентина
Agustin Gomez
17
Аргентина
Alexis Rodriguez
Тренер
Эквадор
Норберто Араухо

Статистика матча

Владение мячом
Манта Манта
55%
Депортиво Куэнка Депортиво Куэнка
45%
Атаки
111
85
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
12
9
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alex Fabricio Cajas Torres (Эквадор).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 36% (4 из 11 матчей) Alex Fabricio Cajas Torres назначал пенальти

Комментарии к матчу
