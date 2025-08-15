Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Дрэгонз - Пучхон 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяФутбол. Южная Корея. К-лига 2: ДрэгонзПучхон, 25 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gwangyang Football Stadium.

МСК, 25 тур, Стадион: Gwangyang Football Stadium
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Дрэгонз
85'
90+5'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Пучхон
87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Дрэгонз icon
85'
Пучхон FC 1995 icon
87'
Дрэгонз icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
35'
Угловой
Дрэгонз - Угловой
40'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
45'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
67'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
75'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
81'
Угловой
Дрэгонз - Угловой
85'
Дрэгонз - 1-ый Гол
87'
Пучхон FC 1995 - 2-ой Гол
89'
Угловой
Дрэгонз - Угловой
90+1'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
90+5'
Дрэгонз - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Дрэгонз — Пучхон

История последних встреч

Дрэгонз
Дрэгонз
Пучхон
Дрэгонз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
Дрэгонз
Дрэгонз
3:2
Пучхон
Пучхон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дрэгонз Дрэгонз
50%
Пучхон Пучхон
50%
Атаки
121
115
Угловые
3
6
Фолы
7
12
Удары (всего)
7
2
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
