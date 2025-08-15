15.08.2025
Смотреть онлайн Дрэгонз - Пучхон 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Футбол. Южная Корея. К-лига 2: Дрэгонз — Пучхон, 25 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gwangyang Football Stadium.
МСК, 25 тур, Стадион: Gwangyang Football Stadium
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Дрэгонз
85'
Пучхон FC 1995
87'
Дрэгонз
90+5'
Текстовая трансляция
26'
Пучхон FC 1995 - Угловой
35'
Дрэгонз - Угловой
40'
Пучхон FC 1995 - Угловой
45'
Пучхон FC 1995 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
67'
Пучхон FC 1995 - Угловой
75'
Пучхон FC 1995 - Угловой
81'
Дрэгонз - Угловой
85'
Дрэгонз - 1-ый Гол
87'
Пучхон FC 1995 - 2-ой Гол
89'
Дрэгонз - Угловой
90+1'
Пучхон FC 1995 - Угловой
90+5'
Дрэгонз - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Дрэгонз — Пучхон
История последних встреч
Дрэгонз
Пучхон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
Дрэгонз
3:2
Пучхон
Статистика матча
Комментарии к матчу