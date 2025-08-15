15.08.2025
Смотреть онлайн Ансан Гринерс - ФК Чунгнам Асан 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Футбол. Южная Корея. К-лига 2: Ансан Гринерс — ФК Чунгнам Асан, 25 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ansan-Wa-Stadion.
МСК, 25 тур, Стадион: Ansan-Wa-Stadion
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Завершен
0 : 2
15 августа 2025
ФК Чунгнам Асан
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,1
Текстовая трансляция
10'
ФК Чунгнам Асан - 1-ый Гол
16'
Ансан Гринерс - Угловой
25'
ФК Чунгнам Асан - Угловой
29'
ФК Чунгнам Асан - Угловой
35'
Ансан Гринерс - Угловой
36'
Ансан Гринерс - Угловой
38'
Ансан Гринерс - Угловой
39'
Ансан Гринерс - Угловой
44'
ФК Чунгнам Асан - 2-ой Гол
57'
ФК Чунгнам Асан - Угловой
73'
ФК Чунгнам Асан - Угловой
75'
Ансан Гринерс - Угловой
79'
Ансан Гринерс - Угловой
80'
Ансан Гринерс - Угловой
90+5'
Ансан Гринерс - Угловой
90+6'
Ансан Гринерс - Угловой
Превью матча Ансан Гринерс — ФК Чунгнам Асан
История последних встреч
Ансан Гринерс
ФК Чунгнам Асан
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.10.2025
Ансан Гринерс
0:1
ФК Чунгнам Асан
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
96
120
Угловые
10
4
Фолы
8
12
Удары (всего)
6
6
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
3
4
