15.08.2025

Смотреть онлайн Ансан Гринерс - ФК Чунгнам Асан 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяФутбол. Южная Корея. К-лига 2: Ансан ГринерсФК Чунгнам Асан, 25 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ansan-Wa-Stadion.

МСК, 25 тур, Стадион: Ansan-Wa-Stadion
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Ансан Гринерс
Завершен
0 : 2
15 августа 2025
ФК Чунгнам Асан
10'
44'
ФК Чунгнам Асан icon
10'
ФК Чунгнам Асан icon
44'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,1
Текстовая трансляция
10'
ФК Чунгнам Асан - 1-ый Гол
16'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
25'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
29'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
35'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
36'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
38'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
39'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
44'
ФК Чунгнам Асан - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
57'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
73'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
75'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
79'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
80'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
90+5'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
90+6'
Угловой
Ансан Гринерс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,1

Превью матча Ансан Гринерс — ФК Чунгнам Асан

История последних встреч

Ансан Гринерс
Ансан Гринерс
ФК Чунгнам Асан
Ансан Гринерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.10.2025
Ансан Гринерс
Ансан Гринерс
0:1
ФК Чунгнам Асан
ФК Чунгнам Асан
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ансан Гринерс Ансан Гринерс
50%
ФК Чунгнам Асан ФК Чунгнам Асан
50%
Атаки
96
120
Угловые
10
4
Фолы
8
12
Удары (всего)
6
6
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
