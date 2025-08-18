18.08.2025
Смотреть онлайн Локомотив Тбилиси - FC Gonio 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Georgia First League: Локомотив Тбилиси — FC Gonio, 19 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Михаила Месхи.
МСК, 19 тур, Стадион: Стадион имени Михаила Месхи
Georgia First League
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
FC Gonio
35'
Текстовая трансляция
16'
FC Gonio - Угловой
35'
FC Gonio - Угловой
35'
FC Gonio - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
51'
Локомотив Тбилиси - Угловой
56'
Локомотив Тбилиси - 2-ой Гол
69'
Локомотив Тбилиси - Угловой
86'
FC Gonio - Угловой
90+1'
Локомотив Тбилиси - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Локомотив Тбилиси — FC Gonio
История последних встреч
Локомотив Тбилиси
FC Gonio
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
FC Gonio
2:1
Локомотив Тбилиси
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
118
114
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу