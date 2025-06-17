Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Икике - Эвертон 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: ИкикеЭвертон, 14 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тьерра де Чампеонес. Судить этот матч будет Reinerio Alvarado.

МСК, 14 тур, Стадион: Тьерра де Чампеонес
Chile Liga de Primera
Икике
Javier Parraguez 74'
Завершен
1 : 2
17 июня 2025
Эвертон
Cristopher Medina 45+2'
Cristopher Medina 48'
Смотреть онлайн
Cristopher Medina icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,1
Cristopher Medina icon
48'
Javier Parraguez icon
74'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Эвертон - Угловой
13'
Угловой
Эвертон - Угловой
25'
Угловой
Икике - Угловой
28'
Угловой
Эвертон - Угловой
45+2'
Cristopher Medina - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 4,1
48'
Cristopher Medina - 2-ой Гол
58'
Угловой
Икике - Угловой
60'
Угловой
Икике - Угловой
74'
Javier Parraguez - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Эвертон - Угловой
90+7'
Угловой
Икике - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,1

Превью матча Икике — Эвертон

Икике Икике
22
Аргентина
Leandro Requena
30
Чили
Matias Blazquez
5
Чили
Сезар Фуэнтес
18
Чили
Hans Salinas
4
Чили
Dilan Rojas
8
Чили
Stefan Pino
16
Чили
Bryan Soto
29
Аргентина
Matias Moya
26
Испания
Энрик Саборит
14
Чили
Мисаел Давила
23
Аргентина
Enzo Santiago Ariel Hoyos
Тренер
Чили
Фернандо Диаз
Эвертон Эвертон
1
Чили
Ignacio Gonzalez
2
Чили
Alex Ibacache
25
Чили
Emiliano Ramos
6
Чили
Alvaro Madrid
5
Аргентина
Ramiro Gonzalez
4
Уругвай
Hugo Magallanes
32
Чили
Martin Guzman
21
Чили
Benjamin Berrios
9
Чили
Matias Campos
11
Уругвай
Alan Medina
35
Чили
Lucas Soto
Тренер
Уругвай
Mauricio Larriera

История последних встреч

Икике
Икике
Эвертон
Икике
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.12.2025
Эвертон
Эвертон
0:1
Икике
Икике
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Икике Икике
58%
Эвертон Эвертон
42%
Атаки
115
96
Угловые
4
4
Фолы
13
4
Удары (всего)
7
9
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Reinerio Alvarado ().

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 2 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Reinerio Alvarado назначал пенальти

Комментарии к матчу
