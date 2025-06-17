Смотреть онлайн Икике - Эвертон 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Икике — Эвертон, 14 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тьерра де Чампеонес. Судить этот матч будет Reinerio Alvarado.
Превью матча Икике — Эвертон
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Reinerio Alvarado ().
За последние 2 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 2 красных (в среднем 1 за матч)
В 50% (1 из 2 матчей) Reinerio Alvarado назначал пенальти