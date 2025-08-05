Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн У. Де Чили - Кобресаль 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: У. Де ЧилиКобресаль, 18 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Gaston Philippe.

МСК, 18 тур, Стадион: Национальный
Chile Liga de Primera
У. Де Чили
Завершен
0 : 1
05 августа 2025
Кобресаль
Diego Coelho 27'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Diego Coelho icon
27'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
17'
Угловой
Кобресаль - Угловой
27'
Diego Coelho - 1-ый Гол
35'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
36'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
42'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
44'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
45'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
75'
Угловой
Кобресаль - Угловой
86'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
89'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
90+3'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
90+5'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
90+7'
У. Де Чили - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча У. Де Чили — Кобресаль

У. Де Чили У. Де Чили
25
Чили
Gabriel Castellon
22
Аргентина
Matias Zaldivia
2
Аргентина
Franco Ezequiel Calderon
3
Чили
Ignacio Tapia
17
Чили
Fabian Hormazabal
8
Чили
Israel Poblete
19
Чили
Javier Altamirano
16
Чили
Matias Sepulveda
11
Чили
Nicolas Guerra
27
Аргентина
Родриго Контрерас
10
Чили
Lucas Assadi
Тренер
Аргентина
Gustavo Alvarez
Кобресаль Кобресаль
30
Эквадор
Хорхе Пинос
3
Чили
Cristian Toro
32
Аргентина
Christian Damian Moreno
20
Чили
Jose Tiznado
7
Панама
Cesar Augusto Yanis Velasco
10
Чили
Jorge Henriquez
28
Чили
Diego Cespedes
13
Чили
Cristopher Mesias
17
Чили
Cristopher Barrera
9
Уругвай
Diego Coelho
18
Чили
Cesar Munder
Тренер
Чили
Gustavo Huerta Araya

Статистика матча

Владение мячом
У. Де Чили У. Де Чили
65%
Кобресаль Кобресаль
35%
Атаки
146
68
Угловые
11
2
Фолы
7
9
Удары (всего)
19
4
Удары мимо ворот
20
3
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gaston Philippe (Чили).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 2 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Gaston Philippe назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Страсбург Страсбург
ПСЖ ПСЖ
1 Февраля
22:45
Парма Парма
Ювентус Ювентус
1 Февраля
22:45
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1 Февраля
23:00
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Каролина Каролина
1 Февраля
23:07
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
1 Февраля
23:40
Тондела Тондела
Бенфика Бенфика
1 Февраля
23:30
Los Ratones Los Ratones
G2 Esports G2 Esports
1 Февраля
23:30
Karmine Corp Karmine Corp
Fnatic Fnatic
1 Февраля
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA