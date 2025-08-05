Смотреть онлайн У. Де Чили - Кобресаль 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: У. Де Чили — Кобресаль, 18 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Gaston Philippe.