25.08.2025

Смотреть онлайн Икике - Нубленсе 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: ИкикеНубленсе, 21 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тьерра де Чампеонес. Судить этот матч будет Diego Flores Seguel.

МСК, 21 тур, Стадион: Тьерра де Чампеонес
Chile Liga de Primera
Икике
Завершен
0 : 2
25 августа 2025
Нубленсе
Gonzalo Sosa 36'
Габриел Максимилиано Грациани 56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Gonzalo Sosa icon
36'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
Габриел Максимилиано Грациани icon
56'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Нубленсе - Угловой
36'
Gonzalo Sosa - 1-ый Гол
42'
Угловой
Нубленсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
56'
Габриел Максимилиано Грациани - 2-ой Гол
63'
Угловой
Нубленсе - Угловой
66'
Угловой
Нубленсе - Угловой
82'
Угловой
Икике - Угловой
87'
Угловой
Икике - Угловой
90+6'
Угловой
Икике - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,3

Превью матча Икике — Нубленсе

Икике Икике
22
Аргентина
Leandro Requena
4
Чили
Dilan Rojas
30
Чили
Matias Blazquez
31
Аргентина
Salvador Sanchez
13
Чили
Marcelo Jorquera
11
Чили
Альваро Рамос
5
Чили
Сезар Фуэнтес
26
Парагвай
Marcos Gomez
14
Чили
Мисаел Давила
10
Чили
Эдсон Пуч
8
Чили
Stefan Pino
Тренер
Чили
Фернандо Диаз
Нубленсе Нубленсе
1
Уругвай
Никола Перез
18
Чили
Bernardo Cerezo
2
Чили
Карлос Лабрин
5
Чили
Esteban Valencia
14
Чили
Giovanni Campusano
22
Чили
Matias Plaza
15
Чили
Sebastian Valencia
13
Чили
Daniel Saavedra
9
Аргентина
Gonzalo Sosa
8
Аргентина
Габриел Максимилиано Грациани
11
Чили
Pedro Sanchez
Тренер
Чили
Ronald Fuentes

Статистика матча

Владение мячом
Икике Икике
44%
Нубленсе Нубленсе
56%
Атаки
105
105
Угловые
3
4
Фолы
7
18
Удары (всего)
8
2
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Diego Flores Seguel (Чили).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.2 за матч) и 5 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Diego Flores Seguel назначал пенальти

Комментарии к матчу
