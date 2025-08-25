Смотреть онлайн Икике - Нубленсе 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Икике — Нубленсе, 21 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тьерра де Чампеонес. Судить этот матч будет Diego Flores Seguel.