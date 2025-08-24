Смотреть онлайн Аудакс - Кокимбо Унидо 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Аудакс — Кокимбо Унидо, 21 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Флорида. Судить этот матч будет Cristian Garay.
Превью матча Аудакс — Кокимбо Унидо
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Cristian Garay (Чили).
За последние 5 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Cristian Garay назначал пенальти