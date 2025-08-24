Фрибет 15000₽
24.08.2025

Смотреть онлайн Аудакс - Кокимбо Унидо 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: АудаксКокимбо Унидо, 21 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Флорида. Судить этот матч будет Cristian Garay.

МСК, 21 тур, Стадион: Муниципал де Ла Флорида
Chile Liga de Primera
Аудакс
Завершен
0 : 1
24 августа 2025
Кокимбо Унидо
Bruno Leonel Cabrera 78'
Счет после первого тайма 0:0
Bruno Leonel Cabrera icon
78'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
21'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
32'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
33'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
45+2'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
53'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
58'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
69'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
78'
Bruno Leonel Cabrera - 1-ый Гол
87'
Угловой
Кокимбо Унидо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,0

Превью матча Аудакс — Кокимбо Унидо

Аудакс Аудакс
1
Чили
Tomas Ahumada
13
Чили
Enzo Ferrario
22
Чили
Jorge Espejo
4
Чили
Daniel Pina
15
Чили
Martin Jimenez
8
Чили
Marco Collao
24
Чили
Nicolas Orellana
23
Чили
Esteban Matus
10
Чили
Leo Valencia
20
Парагвай
Luis Riveros
17
Чили
Эдуардо Варгас
Тренер
Чили
Juan Jose Ribera
Кокимбо Унидо Кокимбо Унидо
13
Чили
Diego Sanchez
17
Чили
Francisco Salinas
2
Аргентина
Bruno Leonel Cabrera
3
Уругвай
Manuel Fernandez
16
Чили
Juan Cornejo
7
Чили
Sebastián Galani
14
Чили
Salvador Cordero
15
Чили
Cristian Zavala
18
Панама
Цекилио Ватерман
30
Чили
Benjamin Chandia
10
Аргентина
Matias Palavecino
Тренер
Чили
Esteban Gonzalez

Статистика матча

Владение мячом
Аудакс Аудакс
49%
Кокимбо Унидо Кокимбо Унидо
51%
Атаки
110
84
Угловые
0
10
Фолы
7
8
Удары (всего)
4
8
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
2
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Cristian Garay (Чили).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Cristian Garay назначал пенальти

иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA