26.10.2025

Смотреть онлайн Гагра - Динамо Батуми 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрузияЧемпионат Грузии по футболу. Лига Эровнули: ГаграДинамо Батуми, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мцхета Парк.

МСК, 30 тур, Стадион: Мцхета Парк
Чемпионат Грузии по футболу. Лига Эровнули
Гагра
1'
50'
69'
87'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Динамо Батуми
77'
Смотреть онлайн
Гагра icon
1'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Гагра icon
50'
Гагра icon
69'
Динамо Батуми icon
77'
Гагра icon
87'
Матч закончился со счётом 4:1 : 3,3
Текстовая трансляция
1'
Гагра - 1-ый Гол
9'
Угловой
Гагра - Угловой
11'
Угловой
Гагра - Угловой
13'
Угловой
Динамо Батуми - Угловой
20'
Угловой
Гагра - Угловой
21'
Угловой
Гагра - Угловой
23'
Угловой
Гагра - Угловой
24'
Угловой
Гагра - Угловой
45'
Угловой
Гагра - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
50'
Гагра - 2-ой Гол
52'
Угловой
Гагра - Угловой
56'
Угловой
Гагра - Угловой
60'
Динамо Батуми - Незабитый пенальти
67'
Угловой
Гагра - Угловой
69'
Гагра - 3-ий Гол
77'
Динамо Батуми - 4-ый Гол
78'
Угловой
Динамо Батуми - Угловой
87'
Гагра - 5-ый Гол
88'
Угловой
Динамо Батуми - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1 : 3,3

Превью матча Гагра — Динамо Батуми

Команда Гагра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Динамо Батуми, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Гагра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Динамо Батуми забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Динамо Батуми, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гагра
Гагра
Динамо Батуми
Гагра
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Динамо Батуми
Динамо Батуми
1:2
Гагра
Гагра
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гагра Гагра
44%
Динамо Батуми Динамо Батуми
56%
Атаки
105
108
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
13
8
Удары в створ ворот
11
5
Игры 30 тур
28.10.2025
Гареджи Сагареджо
1:4
Самгурали
Завершен
27.10.2025
Динамо Тбилиси
3:1
Колхети Поти
Завершен
27.10.2025
Какхети
2:2
Торпедо К
Завершен
26.10.2025
Гагра
4:1
Динамо Батуми
Завершен
26.10.2025
FC Iberia 1999
2:1
Дила Гори
Завершен
Комментарии к матчу
