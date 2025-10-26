Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Грузия — Чемпионат Грузии по футболу. Лига Эровнули : Гагра — Динамо Батуми , 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мцхета Парк .

Превью матча Гагра — Динамо Батуми

Команда Гагра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Динамо Батуми, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Гагра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Динамо Батуми забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Динамо Батуми, в том матче победу одержали гостьи.