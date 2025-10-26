Превью матча FC Iberia 1999 — Дила Гори

Команда FC Iberia 1999 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-12. Команда Дила Гори, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-13. Команда FC Iberia 1999 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дила Гори забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Дила Гори, в том матче победу одержали гостьи.