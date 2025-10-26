Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн FC Iberia 1999 - Дила Гори 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрузияЧемпионат Грузии по футболу. Лига Эровнули: FC Iberia 1999Дила Гори, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Михаила Месхи.

МСК, 30 тур, Стадион: Стадион имени Михаила Месхи
Чемпионат Грузии по футболу. Лига Эровнули
FC Iberia 1999
13'
45+8'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Дила Гори
89'
FC Iberia 1999 icon
13'
FC Iberia 1999 icon
45+8'
Счет после первого тайма 2:0
Дила Гори icon
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
13'
FC Iberia 1999 - 1-ый Гол
29'
Угловой
Дила Гори - Угловой
39'
Угловой
FC Iberia 1999 - Угловой
42'
FC Iberia 1999 - Незабитый пенальти
42'
Угловой
FC Iberia 1999 - Угловой
43'
Угловой
FC Iberia 1999 - Угловой
45+5'
Угловой
Дила Гори - Угловой
45+8'
Угловой
FC Iberia 1999 - Угловой
45+8'
FC Iberia 1999 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
47'
Угловой
Дила Гори - Угловой
62'
Угловой
Дила Гори - Угловой
71'
Угловой
Дила Гори - Угловой
75'
Угловой
Дила Гори - Угловой
77'
Угловой
Дила Гори - Угловой
79'
Угловой
Дила Гори - Угловой
81'
Угловой
Дила Гори - Угловой
85'
Угловой
Дила Гори - Угловой
85'
Угловой
Дила Гори - Угловой
86'
Угловой
Дила Гори - Угловой
89'
Угловой
Дила Гори - Угловой
89'
Дила Гори - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Дила Гори - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча FC Iberia 1999 — Дила Гори

Команда FC Iberia 1999 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-12. Команда Дила Гори, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-13. Команда FC Iberia 1999 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дила Гори забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Дила Гори, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
Дила Гори
FC Iberia 1999
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
17.08.2025
Дила Гори
Дила Гори
0:6
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
Обзор
26.06.2025
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
1:3
Дила Гори
Дила Гори
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
FC Iberia 1999 FC Iberia 1999
37%
Дила Гори Дила Гори
63%
Атаки
74
124
Угловые
4
14
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
4
8
Игры 30 тур
28.10.2025
Гареджи Сагареджо
1:4
Самгурали
Завершен
27.10.2025
Динамо Тбилиси
3:1
Колхети Поти
Завершен
27.10.2025
Какхети
2:2
Торпедо К
Завершен
26.10.2025
Гагра
4:1
Динамо Батуми
Завершен
26.10.2025
FC Iberia 1999
2:1
Дила Гори
Завершен
Комментарии к матчу
