23.08.2025
Смотреть онлайн Куилмес - Сан-Мигель 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Куилмес — Сан-Мигель, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner.
МСК, 1/2 финала, Стадион: Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner
Аргентина - Примера B Насьональ
Куилмес
90+2'
90+6'
Завершен
2 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
6'
Сан-Мигель - Угловой
15'
Куилмес - Угловой
22'
Куилмес - Угловой
22'
Куилмес - Угловой
23'
Куилмес - Угловой
24'
Куилмес - Угловой
41'
Куилмес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Куилмес - Угловой
60'
Куилмес - Угловой
64'
Сан-Мигель - Угловой
82'
Сан-Мигель - Угловой
86'
Куилмес - Угловой
90+2'
Куилмес - 1-ый Гол
90+6'
Куилмес - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Куилмес — Сан-Мигель
Статистика матча
Владение мячом
67%
33%
Атаки
89
62
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
4
1
