23.08.2025

Смотреть онлайн Куилмес - Сан-Мигель 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: КуилмесСан-Мигель, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner.

МСК, 1/2 финала, Стадион: Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner
Аргентина - Примера B Насьональ
Куилмес
90+2'
90+6'
Завершен
2 : 0
23 августа 2025
Сан-Мигель
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Куилмес icon
90+2'
Куилмес icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Сан-Мигель - Угловой
15'
Угловой
Куилмес - Угловой
22'
Угловой
Куилмес - Угловой
22'
Угловой
Куилмес - Угловой
23'
Угловой
Куилмес - Угловой
24'
Угловой
Куилмес - Угловой
41'
Угловой
Куилмес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Куилмес - Угловой
60'
Угловой
Куилмес - Угловой
64'
Угловой
Сан-Мигель - Угловой
82'
Угловой
Сан-Мигель - Угловой
86'
Угловой
Куилмес - Угловой
90+2'
Куилмес - 1-ый Гол
90+6'
Куилмес - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Куилмес — Сан-Мигель

Статистика матча

Владение мячом
Куилмес Куилмес
67%
Сан-Мигель Сан-Мигель
33%
Атаки
89
62
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA