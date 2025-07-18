Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.07.2025

Смотреть онлайн Сидней ФК U21 - Вестерн Сидней Уондерерс U21 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Сидней ФК U21Вестерн Сидней Уондерерс U21, 24 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lambert Park.

МСК, 24 тур, Стадион: Lambert Park
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Сидней ФК U21
76'
Завершен
1 : 2
18 июля 2025
Вестерн Сидней Уондерерс U21
4'
13'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Western Sydney Wanderers NPL icon
4'
Western Sydney Wanderers NPL icon
13'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,2
Sydney FC NPL icon
76'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2
Текстовая трансляция
4'
Western Sydney Wanderers NPL - 1-ый Гол
11'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
13'
Western Sydney Wanderers NPL - 2-ой Гол
18'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
19'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
25'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
33'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
41'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,2
47'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
53'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
53'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
74'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
76'
Sydney FC NPL - 3-ий Гол
82'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
82'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
90+1'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
90+2'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
90+5'
Угловой
Sydney FC NPL - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2

Превью матча Сидней ФК U21 — Вестерн Сидней Уондерерс U21

Статистика матча

Атаки
73
59
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
ХК Сочи ХК Сочи
16 Января
19:30
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
16 Января
23:00
Пиза Пиза
Аталанта Аталанта
16 Января
22:45
Монако Монако
Лорьян Лорьян
16 Января
21:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
СКА-Нева СКА-Нева
16 Января
19:00
Эспаньол Эспаньол
Хирона Хирона
16 Января
23:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
16 Января
19:30
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
16 Января
19:30
Пеликанс Пеликанс
КалПа КалПа
16 Января
19:30
ХК Тамбов ХК Тамбов
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
16 Января
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA