18.07.2025
Смотреть онлайн Сидней ФК U21 - Вестерн Сидней Уондерерс U21 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Сидней ФК U21 — Вестерн Сидней Уондерерс U21, 24 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lambert Park.
МСК, 24 тур, Стадион: Lambert Park
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Сидней ФК U21
76'
Завершен
1 : 2
18 июля 2025
Вестерн Сидней Уондерерс U21
4'
13'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,2
Sydney FC NPL
76'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2
Текстовая трансляция
4'
Western Sydney Wanderers NPL - 1-ый Гол
11'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
13'
Western Sydney Wanderers NPL - 2-ой Гол
18'
Sydney FC NPL - Угловой
19'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
25'
Sydney FC NPL - Угловой
33'
Sydney FC NPL - Угловой
41'
Sydney FC NPL - Угловой
47'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
53'
Sydney FC NPL - Угловой
53'
Sydney FC NPL - Угловой
74'
Sydney FC NPL - Угловой
76'
Sydney FC NPL - 3-ий Гол
82'
Sydney FC NPL - Угловой
82'
Sydney FC NPL - Угловой
90+1'
Sydney FC NPL - Угловой
90+2'
Sydney FC NPL - Угловой
90+5'
Sydney FC NPL - Угловой
Превью матча Сидней ФК U21 — Вестерн Сидней Уондерерс U21
Статистика матча
Атаки
73
59
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
7
4
