11.07.2025

Смотреть онлайн Мэнли Юнайтед - Блэктаун Сити 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Мэнли ЮнайтедБлэктаун Сити, 23 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cromer Park.

МСК, 23 тур, Стадион: Cromer Park
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Мэнли Юнайтед
29'
33'
88'
Завершен
3 : 2
11 июля 2025
Блэктаун Сити
64'
81'
Смотреть онлайн
Мэнли Юнайтед icon
29'
Мэнли Юнайтед icon
33'
Счет после первого тайма 2:0
Блэктаун Сити icon
64'
Блэктаун Сити icon
81'
Мэнли Юнайтед icon
88'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Мэнли Юнайтед - Угловой
15'
Угловой
Блэктаун Сити - Угловой
28'
Угловой
Мэнли Юнайтед - Угловой
29'
Мэнли Юнайтед - 1-ый Гол
32'
Угловой
Блэктаун Сити - Угловой
33'
Мэнли Юнайтед - 2-ой Гол
39'
Блэктаун Сити - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Мэнли Юнайтед - Угловой
64'
Блэктаун Сити - 3-ий Гол
70'
Угловой
Мэнли Юнайтед - Угловой
74'
Угловой
Блэктаун Сити - Угловой
74'
Угловой
Блэктаун Сити - Угловой
75'
Угловой
Блэктаун Сити - Угловой
81'
Блэктаун Сити - 4-ый Гол
83'
Угловой
Блэктаун Сити - Угловой
88'
Мэнли Юнайтед - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Мэнли Юнайтед — Блэктаун Сити

Статистика матча

Атаки
77
100
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
