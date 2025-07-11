11.07.2025
Смотреть онлайн Мэнли Юнайтед - Блэктаун Сити 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Мэнли Юнайтед — Блэктаун Сити, 23 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cromer Park.
МСК, 23 тур, Стадион: Cromer Park
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Мэнли Юнайтед
29'
33'
88'
Завершен
3 : 2
11 июля 2025
Блэктаун Сити
64'
81'
Мэнли Юнайтед
29'
Мэнли Юнайтед
33'
Счет после первого тайма 2:0
Блэктаун Сити
64'
Блэктаун Сити
81'
Мэнли Юнайтед
88'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
14'
Мэнли Юнайтед - Угловой
15'
Блэктаун Сити - Угловой
28'
Мэнли Юнайтед - Угловой
29'
Мэнли Юнайтед - 1-ый Гол
32'
Блэктаун Сити - Угловой
33'
Мэнли Юнайтед - 2-ой Гол
39'
Блэктаун Сити - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 2:0
50'
Мэнли Юнайтед - Угловой
64'
Блэктаун Сити - 3-ий Гол
70'
Мэнли Юнайтед - Угловой
74'
Блэктаун Сити - Угловой
74'
Блэктаун Сити - Угловой
75'
Блэктаун Сити - Угловой
81'
Блэктаун Сити - 4-ый Гол
83'
Блэктаун Сити - Угловой
88'
Мэнли Юнайтед - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Мэнли Юнайтед — Блэктаун Сити
Статистика матча
Атаки
77
100
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу