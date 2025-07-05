05.07.2025
Смотреть онлайн Вестерн Сидней Уондерерс U21 - АПИА Л Тайгерс 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Вестерн Сидней Уондерерс U21 — АПИА Л Тайгерс, 7 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Банквест Стэдиум.
МСК, 7 тур, Стадион: Банквест Стэдиум
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Завершен
0 : 1
05 июля 2025
АПИА Л Тайгерс
43'
Текстовая трансляция
22'
АПИА Л Тайгерс - Угловой
26'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
40'
АПИА Л Тайгерс - Угловой
42'
АПИА Л Тайгерс - Угловой
42'
АПИА Л Тайгерс - Угловой
43'
АПИА Л Тайгерс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
60'
АПИА Л Тайгерс - Угловой
62'
АПИА Л Тайгерс - Угловой
87'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
88'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
90+4'
АПИА Л Тайгерс - Угловой
90+5'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
90+5'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Вестерн Сидней Уондерерс U21 — АПИА Л Тайгерс
Статистика матча
Атаки
74
87
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
1
6
Комментарии к матчу