Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Вестерн Сидней Уондерерс U21 - Сидней Юнайтед 58 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Вестерн Сидней Уондерерс U21Сидней Юнайтед 58, 19 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Банквест Стэдиум.

МСК, 19 тур, Стадион: Банквест Стэдиум
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Вестерн Сидней Уондерерс U21
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Сидней Юнайтед 58
48'
53'
78'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Сидней Юнайтед 58 icon
48'
Сидней Юнайтед 58 icon
53'
Сидней Юнайтед 58 icon
78'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
15'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
26'
Western Sydney Wanderers NPL - Незабитый пенальти
27'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
29'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
36'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
40'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
48'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
48'
Сидней Юнайтед 58 - 1-ый Гол
53'
Сидней Юнайтед 58 - 2-ой Гол
66'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
78'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
78'
Сидней Юнайтед 58 - 3-ий Гол
80'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
80'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
87'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
88'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
90+2'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
90+2'
Угловой
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1

Превью матча Вестерн Сидней Уондерерс U21 — Сидней Юнайтед 58

Статистика матча

Атаки
59
69
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
3
6
Игры 19 тур
15.06.2025
Мэнли Юнайтед
0:6
Сидней ФК U21
Завершен
15.06.2025
Сидней Олимпик
2:1
Сатерленд Шаркс
Отложен
15.06.2025
Рокдейл Илинден
4:0
Маунт Дрюитт Таун Рейнджерс
Отложен
15.06.2025
Сент-Джордж Сэйнтс
2:2
Маркони Стеллионс
Завершен
15.06.2025
Централ Кост Маринерс U21
0:2
Вуллонгонг Вулвз
Завершен
15.06.2025
АПИА Л Тайгерс
1:0
Блэктаун Сити
Отменен
14.06.2025
Сент-Джордж Сити ФА
3:2
Норт-Вест Сидней Спирит
Завершен
14.06.2025
Вестерн Сидней Уондерерс U21
0:3
Сидней Юнайтед 58
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
13 Декабря
21:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
13 Декабря
18:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Валенсия Валенсия
13 Декабря
16:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
13 Декабря
20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
13 Декабря
18:00
Майорка Майорка
Эльче Эльче
13 Декабря
18:15
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
13 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Вулвергемптон Вулвергемптон
13 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
13 Декабря
18:00
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
13 Декабря
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA