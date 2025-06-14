14.06.2025
Смотреть онлайн Вестерн Сидней Уондерерс U21 - Сидней Юнайтед 58 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Вестерн Сидней Уондерерс U21 — Сидней Юнайтед 58, 19 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Банквест Стэдиум.
МСК, 19 тур, Стадион: Банквест Стэдиум
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Сидней Юнайтед 58
48'
53'
78'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Текстовая трансляция
11'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
15'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
26'
Western Sydney Wanderers NPL - Незабитый пенальти
27'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
29'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
36'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
40'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
48'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
48'
Сидней Юнайтед 58 - 1-ый Гол
53'
Сидней Юнайтед 58 - 2-ой Гол
66'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
78'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
78'
Сидней Юнайтед 58 - 3-ий Гол
80'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
80'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
87'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
88'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
90+2'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
90+2'
Western Sydney Wanderers NPL - Угловой
Превью матча Вестерн Сидней Уондерерс U21 — Сидней Юнайтед 58
Статистика матча
Атаки
59
69
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
3
6
