Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Норрби - ИФК Скёвде 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра: НоррбиИФК Скёвде, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Борас Арена.

МСК, 28 тур, Стадион: Борас Арена
Чемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра
Норрби
4'
47'
58'
78'
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
ИФК Скёвде
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Норрби icon
4'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Норрби icon
47'
Норрби icon
58'
Норрби icon
78'
Текстовая трансляция
4'
Норрби - 1-ый Гол
9'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
15'
Угловой
Норрби - Угловой
21'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
24'
Угловой
Норрби - Угловой
31'
Угловой
Норрби - Угловой
32'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
43'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
47'
Норрби - 2-ой Гол
54'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
55'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
58'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
58'
Норрби - 3-ий Гол
64'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
66'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
68'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
71'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
78'
Норрби - 4-ый Гол
82'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
89'
Угловой
Норрби - Угловой
90'
Угловой
IFK Skövde FK - Угловой
90+1'
Угловой
Норрби - Угловой

Превью матча Норрби — ИФК Скёвде

Команда Норрби в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 25-11. Команда ИФК Скёвде, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-21. Команда Норрби в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ИФК Скёвде забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды ИФК Скёвде, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Норрби
Норрби
ИФК Скёвде
Норрби
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.05.2025
ИФК Скёвде
ИФК Скёвде
1:0
Норрби
Норрби
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Норрби Норрби
48%
ИФК Скёвде ИФК Скёвде
52%
Атаки
92
102
Угловые
5
13
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
6
0
Игры 28 тур
26.10.2025
Норрби
4:0
ИФК Скёвде
Завершен
26.10.2025
Энгельхольм
2:2
Эскилсминне
Завершен
25.10.2025
Скёвде
0:1
Хеслехольмc
Завершен
25.10.2025
ФК Хускварна
5:0
Торсланда
Завершен
25.10.2025
Оскаршамнс
2:2
Лундс
Завершен
25.10.2025
Люнгскиле
2:0
ФК Русенгорд 1917
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:37
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA