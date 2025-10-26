Превью матча Норрби — ИФК Скёвде

Команда Норрби в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 25-11. Команда ИФК Скёвде, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-21. Команда Норрби в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ИФК Скёвде забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды ИФК Скёвде, в том матче победу одержали хозяева.