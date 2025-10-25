Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Скёвде - Хеслехольмc 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра: СкёвдеХеслехольмc, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Södermalms IP.

МСК, 28 тур, Стадион: Södermalms IP
Чемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра
Скёвде
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Хеслехольмc
72'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Хеслехольмc icon
72'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Skövde AIK - Угловой
40'
Угловой
Хеслехольмc - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Хеслехольмc - Угловой
64'
Угловой
Skövde AIK - Угловой
66'
Угловой
Хеслехольмc - Угловой
72'
Хеслехольмc - 1-ый Гол
79'
Угловой
Skövde AIK - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Скёвде — Хеслехольмc

Команда Скёвде в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Хеслехольмc, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Скёвде в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хеслехольмc забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Хеслехольмc, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Скёвде
Скёвде
Хеслехольмc
Скёвде
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.06.2025
Хеслехольмc
Хеслехольмc
3:1
Скёвде
Скёвде
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Скёвде Скёвде
47%
Хеслехольмc Хеслехольмc
53%
Атаки
83
84
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
6
5
Игры 28 тур
26.10.2025
Норрби
4:0
ИФК Скёвде
Завершен
26.10.2025
Энгельхольм
2:2
Эскилсминне
Завершен
25.10.2025
Скёвде
0:1
Хеслехольмc
Завершен
25.10.2025
ФК Хускварна
5:0
Торсланда
Завершен
25.10.2025
Оскаршамнс
2:2
Лундс
Завершен
25.10.2025
Люнгскиле
2:0
ФК Русенгорд 1917
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA