Превью матча Скёвде — Хеслехольмc

Команда Скёвде в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Хеслехольмc, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Скёвде в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хеслехольмc забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Хеслехольмc, в том матче победу одержали хозяева.