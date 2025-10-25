Смотреть онлайн Скёвде - Хеслехольмc 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра: Скёвде — Хеслехольмc, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Södermalms IP.
Превью матча Скёвде — Хеслехольмc
Команда Скёвде в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Хеслехольмc, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Скёвде в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хеслехольмc забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Хеслехольмc, в том матче победу одержали хозяева.